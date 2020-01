La representante de Democracia Cristiana en el Deliberante publicó en sus redes el antes y el después del mural. "A ver si con esto, 'CIRCO ROMANO' queda satisfecho, o necesitará más sangre para estar saciado", sostuvo en el posteo.

En diálogo con LM Neuquén, Márquez adelantó que el próximo lunes se hará presente en el nosocomio para pedir explicaciones sobre este cambio de postura de la dirección, que anteriormente había autorizado la expresión -boceto mediante- sin ningún reparo. "Me parece que es un acto de discriminación, de intolerencia", consideró.

"No sé si es bajeza, o quizás miedo, que un director avale esto por la presión de un grupo minoritario", recalcó la edil. Y aclaró que "nosotros no salimos a pedir que el otro mural (proaborto) se borre, porque es una expresión más allá de que me guste o no. Es una expresión que tiene una parte de la sociedad, que es minoritaria, pero es válida".

Sobre la polémica, que se desató desde el día que se conoció el mural provida, la concejal dijo que "no creo que se haya armado lío" e insistió que se trata de "intolerencia de grupos minoritarios, pero que son violentos, agresivos, que dice o alega que es violencia simbólica".

En tal sentido, indicó que sería necesario "hacer un protocolo en Neuquén de que es violencia simbólica" ya que "salir desnuda a la calle, simular una Virgen María abortando no es violencia simbólica, al igual que colgar toallitas femininas en la avenida con sangre, pero sí la de un bebé por nacer".

Más temprano distintas organizaciones de mujeres habían repetido su reclamo para que se blanqueara el mural ya que aseguran que contradice la puesta en vigencia del Protocolo provincial aprobado por el ministerio de Salud.

La diputada provincial Patricia Jure (FIT), que se reunió el pasado viernes con la dirección del nosocomio, había indicado que "vivimos en una provincia con una constitución laica. Un hospital público no puede tener una manifestación oscurantista, antiderechos y que atente contra los derechos consagrados".

Al respecto, Márquez fue contundente: "Quieren diversidad pero sólo la propia".

