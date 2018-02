La China, en un mes aproximadamente se convertirá en madre por segunda vez. Pero eso no sería un inconveniente. Showmatch tiene fecha de regreso para abril, aunque hasta que el conductor no arme su nueva productora no es seguro el regreso para esa fecha.

Reacción mayúscula

Ante los fuertes rumores de una firme convocatoria, la China Suárez salió a desmentir la noticia. A través de su cuenta de Twitter fue categórica al escribir tres veces y en mayúscula el siguiente mensaje: “No fui convocada para ser jurado de ningún programa. Gracias. No fui convocada para ser jurado de ningún programa. Gracias. No fui convocada para ser jurado de ningún programa. Gracias”.

Nicole y Moyano

El plan B de Marcelo para la nueva figura del jurado es Nicole Neumann. La llegada de la rubia al sillón le cerraría a la perfección al Cabezón. Es que el nombre de Facundo Moyano ya está agendado en la nueva lista de los futuros participantes. El diputado y la modelo hace poco se reconciliaron en Mar del Plata luego de tomar distancia.

De no concretarse lo de Nicole, Griselda Siciliani y Lizi Tagliani son las otras dos candidatas a quedarse con el puesto.

Fin para el clásico saludo “¡Buenas noches, América!”

A Marcelo Tinelli le siguen poniendo trabas. Por cuestiones de registro del grupo Indalo, debió cambiar el nombre de su programa. Este año el histórico ciclo pasaría a llamarse Showdance -primero se había pensado en volver a Videomatch- en lugar de Showmatch. Pero eso no quedó ahí. Aunque suene insólito, el conductor no podrá expresar su acostumbrado saludo que utilizaba en cada apertura de su programa.

Jorge Rial, en su cuenta de Twitter, informó que ya no va a poder usar su “¡Buenas noches, América!”. Rial mostró el documento que certifica que ese título le pertenece a la empresa que fundó Tinelli, pero de la que ya no es parte.

También por Twitter, Ángel de Brito anunció que desde el Grupo Indalo se les informó a los empleados de Ideas del Sur que ya no pagarán más los sueldos.