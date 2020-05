Embed

"Me parecía mucho más creativo una ficción con escenas de la vida real, que viví en primera persona y no me las contaron. Es un thriller, policial. Una esposa embarazada. Su marido pierde su trabajo y vuelve a foja cero, a ser violento. Ella en defensa de su hijo por nacer, lo mata. Lejos de ser apología del delito tiene que ver con claroscuros de la personalidad. A no todas la violencia nos afecta de la misma manera. Como escultora, lo entierra en su jardín y lo cubre con yeso. Eso es el comienzo de la historia", adelantó Ayos. Arana se suma a la trama con el rol de investigador.

Ayos busca que su proyecto se concrete y llegue a plataforma streaming.

