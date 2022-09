Monsalve a su pareja: "Yo no digo nada por cuidarte, me voy a culpar de todo" 

Una de las más importantes es quizás la que sostiene la acusada con su cuñada en junio de 2021, cuando ya los primeros dos sospechosos se encontraban en prisión preventiva y Monsalve debía ser intervenido producto de las primeras complicaciones de salud que surgieron en el contexto de encierro.

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (12).JPG Sebastian Fariña Petersen

Es en ese contexto que Perales le pide a su cuñada si uno de los hermanos de su pareja podía hacerse responsable de su salud y firmar lo que fuera necesario ya que ella se encontraba junto a su familia en la localidad rionegrina de San Javier junto a sus padres y su pequeño hijo, por lo que se le dificultaba acercarse a Neuquén. Esto motivó la advertencia de su cuñada, clave para la investigación.

"En el momento en que usted le suelte la mano, Carlos va a hablar la verdad. Usted fue cómplice de lo que él hizo. Él lo que hizo, lo hizo por usted", le señaló la mujer en la conversación. No obstante, la mujer más tarde reconoció: "Aunque él diga que usted le dijo, nadie lo obligó, nadie le puso un arma en la cabeza".

En este sentido, cabe recordar que Perales está acusada como partícipe del femicidio de Agostina en carácter de instigadora, ya que la fiscalía sostiene que la mujer se enteró de la infidelidad y le exigió a Monsalve deshacerse de Gisfman como requisito para continuar la relación.

La cuñada le repite varias veces que sabe que el femicidio fue cometido por pedido de ella, asegurando que su hermano le confió todo. Perales en ningún momento llega a hablar explícitamente de su rol en el hecho, pero sí asiente con murmuros a todo lo que la mujer le recrimina, y sobre la amenaza de "contar la verdad", asegura que su pareja no le había dicho nada.

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

Sí admite estar enojada con su pareja ya que desconocía dónde habían ido a parar los ahorros que tenía y que el hombre le había guardado, estimando que podrían haber caído en manos de la hija mayor de Monsalve, dejándola así a ella y a su pequeño hijo sin nada.

En un momento de la charla, la mujer se quiebra por este motivo, dando a conocer que Monsalve ejercía violencia física, psicológica y económica contra ella, contando de amenazas puntuales, de reiteradas infidelidades y lamentando: "Me dejó sin plata y con deudas, me hizo sufrir muchas cosas".

Uno de los momentos en que reconoce a su pareja como el femicida de Agostina y parece también admitir que ella misma tuvo un rol en ello, fue al manifestar: "Antes de mandarse la cagada, debió pensar en el nene, y yo también(...). Desde el día en que esa mujer se cruzó en mi vida, mi vida quedó arruinada".

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (13).JPG Sebastian Fariña Petersen

Al mes siguiente de esta charla, Perales habla finalmente con su pareja y acusado -quien por entonces estaba detenido, aunque ella aún estaba en libertad-, en el que él niega tener intenciones de delatarla, aunque le advierte que seguramente los investigadores están tras ellla.

"Te quieren a vos, si a mi no me pueden meter preso, te van a querer meter a vos", le confía. La mujer, no comprendiendo cómo podían ir tras ella, le consulta: "¿Cómo?", a lo que Monsalve finalmente le dice "tienen los audios del ruso".

No obstante, le insiste: "Yo no digo nada por cuidarte, yo me voy a culpar de todo".

En otra de sus conversaciones semanas más tarde, el acusado admite: "Hice la peor pelotudez que pude haber hecho, matar a una persona(...) Por tener un amor".