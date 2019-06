Montillo y la plancha a Buffarini: "No sé si era roja, tal vez amarilla"

“Hubiese sido otra la historia. (Néstor) Pitana no sacó ni amarilla y sin dudas era roja, por más que iban dos minutos. Igualmente no es un jugador de malas intenciones. Se disculpó ahí en la misma jugada”, manifestó el defensor xeneize, a quien le quedó la espina de no poder seguir jugando la final.

Mientras, en Tigre todo es alegría e incluso todavía les cuesta caer. “El equipo siempre estuvo metido y nunca bajó los brazos. Nos podríamos haber escudado en el descenso y decir ya está, pero seguimos intentando y jugando bien”, dijo Montillo. Además, agregó: “Si es difícil ser campeón para River o Boca, imaginate para nosotros. Tratamos de brindar el mejor fútbol que podemos jugar”.

Dará la vuelta olímpica en casa

Esta tarde Tigre festejará el título en su estadio, en donde el plantel repetirá la vuelta olímpica con un show musical del cantante de cumbia Pablo Lescano, reconocido hincha del club. La fiesta comenzará a las 19, en el Monumental de Victoria.

La última vez que que Tigre había estado cerca de salir campeón fue en un triangular desempate por el Apertura 2008, en el que compitió con San Lorenzo y Boca, que terminó obteniendo la corona.