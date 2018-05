"Mi papá (Jorge) volvió el jueves de Londres. Ya está todo aclarado en realidad fueron muchos malos entendidos. Enojos. Y exploté nada más. Lo único que quiero es cuidar a la familia de mi novio. Los problemas de mi familia no son los problemas de él y expusieron su vida que no tiene nada que ver con esto. Seguimos peleados pero las cosas no están tan mal como antes. Incluso ya le pedí disculpas a Romina. Pero de lo único que me arrepiento fue de meter a mi novio en esto con su familia que no tienen nada que ver”, aseguró More.

Apenas arribó a la Argentina, el periodista se enteró de la filtración de un audio suyo, en el que se lo escucha furioso con su hija por su relación con Facundo Ambrosioni (18), futbolista juvenil de Temperley. Por ello, el conductor decidió ausentarse de Intrusos y abocarse a resolver el conflicto con su hija.

Todo parece haberse arreglado y tal como había aclarado en sus historias de Instagram, la joven remarcó: "Estoy en contra de que bardeen a la familia de mi novio. Su papá está preso por problemas con su trabajo. No es borracho, ni chorro ni negro cabeza como dijo mi papá".

