Morena Rial otra vez fue lapidaria con su padre

Más tarde, Morena se dirigió directamente a su padre y le pasó factura comunicándole que se siente “desilusionada”. “La remé, di todo por vos, me la jugué, me fui a vivir con vos, nunca le creí nada a nadie porque confiaba ciegamente en vos y siempre estuve. ¡Mucha desilusión! Pero suerte en tu viajecito”, fue el comentario para el conductor.

Fuerte

Además, hizo una aclaración sobre sus publicaciones anteriores que desataron el escándalo familiar: “Si dije lo que dije el otro día fue por algo, no porque me levanté como loca y decidí ponerlo, duela a quien le duela, estoy más fuerte que nunca y no me van a derribar”, escribió la hija del Intruso en la red social.

En el “Bailando” no se callará nada

La joven reveló que recibió una propuesta para ir al certamen de baile. “Quiero que quede claro que no inicié ninguna campaña. Mis fans me quieren en el ‘Bailando’. Tengo mucho para contar, mucho más que cualquier otra que pueda llegar a entrar”, dijo Morena. Y agregó: “No estoy desesperada por entrar. Fue una propuesta y estoy pensándolo bien. Pero de hablar, si llego a ir, no me callo nada. Pero nada”.