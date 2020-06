Moreno criticó la intervención de Vicentin y Alberto le respondió

"Un cuadrito político, como en este caso él, o Macri, o el que fuera, no puede tener la facultad de meterse en las empresas de esta manera. No hay ninguna capacidad legal para hacer eso", dijo Moreno y agregó: "No puede intervenir la compañía y crear un fideicomiso que vaya a administrar YPF agro. Porque es una una empresa del derecho privado donde el 49% de las acciones las tiene el sector privado y el 100% de las acciones cotizan en Nueva York”.

"Es abogado. No podemos explicarle a un abogado lo que se supone que es su expertis. Puede no saber de economía, pero alguito de derecho tiene que saber porque es su formación", manifestó el ex funcionario.

Alberto Fernández recogió el guante y rápidamente le respondió a Moreno. "Celebro que se preocupe por la legalidad antes de que entre a una asamblea con guantes de box", dijo el presidente también en Radio 10.

"Hay que explicarle a la gente lo que está pasando: estamos en presencia de un grupo económico que tiene muchas actividades pero la principal es exportar cereales. Vicentin ha entrado en un colapso enorme, como consecuencia de un crecimiento desbordado, y está en muchas dificultades para operar", señaló.

"La empresa está en concurso de acreedores y a nosotros nos preocupa que la empresa quede en peores condiciones de la que está. Ese es el sentido de la intervención. Tuve una buena charla con uno de los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli. Confío en que podremos hacer las cosas tranquilos, no es motivo de pelea. Lo que hacemos es rescatar a la empresa de una quiebra, pero tratan de mostrarlo como un gesto arbitrario", concluyó.

