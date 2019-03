Moria atendió a Tinelli y dijo que no le cree nada

Moria Casán tuvo un mano a mano con Luis Novaresio y una vez más sacó a relucir su lengua karateka. La One se refirió a la política, a Mauricio Macri y, de paso, opinó fuertemente sobre las aspiraciones políticas que tiene Marcelo Tinelli en un futuro no muy lejano. “No creo demasiado en ningún político. El espíritu colectivo argentino es muy raro, individualistas somos buenísimos. La cosa social que ha provocado Macri, hay algo que provoca hipnosis, decís ‘no voy a echar gente’ y al otro día echás. Me parece que tiene toda la libido puesta en él, y hay mucha gente que lo va a votar aunque no pueda más, hay algo que pasa con él que es raro. Aunque no se le entiende cuando habla, no es de tilingo ni de nada, pero tiene algo que no le podés creer que diga una cosa y haga otra”, opinó Moria.