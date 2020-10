¿Moria Casán se encargó de bajar a los Miranda?

Lizardo Ponce salió a la pista con un homenaje al grupo Miranda, con el que esperaba deslumbrar al jurado, algo que no pasó. El influencer tenía pensada también otra estructura para su presentación. En Los ángeles de la mañana, Mariana Brey contó que Lizardo había convocado a Ale Sergi y Juliana Gattas para que participen como lo hizo Natalia Oreiro con Jey Mammon. Pero la idea no prosperó y el dúo se ofendió y se negó hacer un video para saludar a Ponce.

Moria Casán había dejado un fuerte comentario contra la canción de Miranda “Don”, días atrás, cuando Mica Viciconte llegó a la pista el Cantando interpretando esa canción. “Con todo el cariño que le tengo a los chicos de Miranda, ya me parece horrendo cantado por ellos. No es que no me gusta, me gusta de Miranda la estética y todo, pero el tema es como que uno canta una cosa y el otro, otra”, dijo La One.