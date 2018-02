“Que una mujer rebaje o insulte a otra mujer es muy grave. Somos responsables de dar el ejemplo ya que después exigimos respeto. Empecemos entre nosotras”, disparó Wanda, y la One la atendió en las redes. “Retroceso neuronal de michifuz legal de 1 semana. Seguí mangueando las gambas de tu husband”, tuiteó Casán.

Embed Retroceso neuronal de Michifúz legal de 1 semana, por qué no me lo dijo en el momento? lo único que hizo fué reirse y decirme que era una genia #SeguíManageando las gambas de tu husband — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

“Ubicación, Mololini”

Moria también acudió a la red del pájaro para contestarle a Julia Mengolini, quien ayer sostuvo que su discurso atrasa. “Me desilusionó escuchar a Moria porque para mí siempre fue vanguardista. Se la agarró con las feministas. Habla desde su lugar, pero la historia de las mujeres no es la de ella, que es fuerte”, dijo la periodista en Intrusos.

“Nada que me importa menos que vos, tu discurso proselitista y siempre teñido de trotskista atrasa mal”, arrancó la diva, y añadió: “No da tu falsa intelectualidad, ¿star system? ¿cabotaje system? ¡Respetá a los dinosaurios si sos feminista! ¡Ubicación, Mocolini, ja! Estás discriminando a los dinosaurios, en los cuales no me incluyo. Nada peor que el snobeo intelectual disfrazado”.

Embed Nada que me importe menos que vos, tu discurso proselitista y siempre teñido de troquista... atrasa mal — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Embed No da tu falsa intelectualidad, star system? cabotaje system? ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Embed Respetá a los dinosaurios si sos feminista, ubicación MOCOLINI ja! te sale el argento cambalache. — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

“¿Esta ignorante de Moco tomó la palabra lesbiana como un insulto? ¿Otra lésbica tapada?”, retrucó en otro posteo. “Si tanto le gusta la política, cito a Claire Underwood de House of cards: ‘No me gustan las mujeres que se acuestan con sus jefes’”, remató Casán.

A través de Twitter, Jimena Barón le respondió a la One: “Como si yo pudiera ser ‘tapada’ en algo! Si fuera lesbiana sería la torta más grande, empalagosa y exhibicionista de la vidriera”.