Motín en las cárceles: presos reclaman que vuelvan las visitas

La protesta se habría originado por la restricción de visitas a los penales de familiares en medio de la pandemia del coronavirus, aunque luego se agregaron otros reclamos recurrentes en las cárceles como la agilización de causas, además de mejores condiciones de detención.

Como parte del motín, en el caso de la Unidad Penal número 10 de Melchor Romero los detenidos se subieron a los techos de la unidad penitenciaria, provocaron incendios y hasta agredieron a un guardicárceles, incidentes que quedaron registrados en varios videos que se viralizaron en las últimas horas.

En la Unidad Penal de José León Suárez se habían producido varios choques entre presos y penitenciarios, mientras que se registraba tensión en las afueras entre policías y familiares de internos, que acudieron a la zona.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1322624639726661634 Más imágenes de la protesta de los presos.en reclamo de acceder a las visitas de sus familiares. Tomaron a penitenciarios como rehenes. Pasa en todas las cárceles bonaerenses. pic.twitter.com/TffxHEOrDQ — Mauro Szeta (@mauroszeta) October 31, 2020

El descontento de los presos se tradujo en un audio que circulaba en redes sociales: "No puede ser que la gente no respete el aislamiento. Abrieron hasta los shoppings y nosotros no podemos tener contacto con nuestras familias", dice un hombre que se identifica como interno en una del las cárceles.

https://twitter.com/TroncosoGuille/status/1322607342022725635 Alta tensión en el Complejo Penitenciario #FlorencioVarela: reunión del juez de Garantías Adrian Villagra, el titular del SPB, Xavier Areses, organismos de DDHH ante la protesta de los internos. Están el fiscal Granados y el ayudante fiscal Pratto siguiendo de cerca los hechos pic.twitter.com/1n9HUSIAZO — Guillermo Troncoso (@TroncosoGuille) October 31, 2020

Además, ante los levantamientos, se produjeron enfrentamientos entre los internos y los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque por el momento no se había confirmado si se produjeron heridos. El SPB debió desplegar al Grupo Especial Antimotines y Requisa (GEAR) para intentar contener los motines.

https://twitter.com/Hechosanderecho/status/1322606343610605568 Unidad 48 de San Martín pic.twitter.com/vmmIoACDkE — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 31, 2020

El Gobierno bonaerense a través de una mesa de diálogo conformada desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio buscaba destrabar la protesta que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales, confirmo a Télam un vocero del SPB.

En este sentido, indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".

Por su parte, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisaron a Télam que "una delegación de este organismo se dirige en estos momentos a los penales para tratar de dialogar con los detenidos".