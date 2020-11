Motines en cárceles y un arreglo: permitirán visitas

El Ejecutivo provincial había puesto una mesa desde el inicio del aislamiento y ayer intervino directamente buscando destrabar una protesta que incluyó el ascenso de los internos a los techos de los penales y quema de colchones. Y prometía ir creciendo si no se le ponía un fin.

Según fuentes oficiales, desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vinculo con sus familiares", que ya no podrían visitarlos. Pero debido a las aperturas que hubo en los últimos días por parte de la provincia, los internos volvieron a la carga para reencontrarse con sus seres queridos a quienes no pueden ver personalmente desde hace siete meses.

Desde ayer a la mañana, delegaciones de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia se trasladaron a los penales para comenzar las charlas y encontrar una solución. Aunque, mientras se avanzaba con los diálogos, también subía la tensión por las protestas en los penales.

En los últimos días, el Servicio Penitenciario Bonaerense "había comenzado a evaluar la posibilidad de restablecer la presencialidad de las visitas en los penales", contaron fuentes de las negociaciones. Ante esta situación inminente, los internos creyeron que esto ocurriría este mismo fin de semana. De hecho, muchos de los familiares fueron hasta los penales suponiendo que se les permitiría el acceso pero éste les fue denegado, lo que hizo recrudecer la protesta de los reclusos para hacerla visible.

Y surtió efecto, porque finalmente se llegó a un acuerdo y se firmó un acta en la que se rubricó que en dos semanas volverán las visitas a las cárceles bonaerenses.

Los incidentes principales fueron en Melchor Romero, en la N°48 de San Martín y la 31 de Florencio Varela y en Campana. Todas dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El protocolo de visitas, además de las cuestiones básicas de higiene y sanitarias para evitar contagios, indica que se organizarán grupos de no más de 9 presos para concurrir a los espacios destinados a visitas.