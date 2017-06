Moyano advirtió que en julio habrá una gran movilización

Al plantear que “algo hay que hacer”, el referente sindical señaló: “No podemos mirar para otro lado cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias les pusieron un techo, la inflación no cede, el impuesto a las ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia a los jubilados”. Además, sumó a sus críticas al Gobierno “el papelón que hicieron con las pensiones de los chicos con capacidades diferentes”, por lo que remarcó que “tiene que haber una reacción”.

“Si Cambiemos llega a tener una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal, en los estatales y municipios, y van a querer introducir la flexibilización laboral en la totalidad de los gremios, con la productividad y el presentismo. Desde el peronismo, con las divisiones estamos haciendo mucho para que eso ocurra, y eso va a ayudar al Gobierno para que gane”, advirtió Moyano.

CGT: Moyano anunció que si la central obrera no acompaña, Camioneros sí lo hará.