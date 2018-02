Moyano: "Tengo las suficientes pelotas para defenderme solo"

Allí, sostuvo que no está implicado en ningún caso de corrupción y que los camioneros no son golpistas.

El líder sindical hizo hincapié en que la manifestación no fue para respaldar los problemas legales que tiene sino que el único objetivo de la protesta era decirle al Gobierno “que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad" e hizo alusión a los jubilados.

“Si tuviera un problema (judicial), tengo las suficientes 'pelotas' para defenderme solo”, expresó enfático el dirigente y agregó que no se va a ir del país y que no tiene dinero en el exterior “como quisieron inventar estos señores en los modelos económicos que aplican".

El dirigente sindical dijo que no va a “arrugar” en nada y “mucho menos defendiendo los intereses de los trabajadores".

"No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso, si la Justicia dispone. No tengo miedo que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón, porque así lo siento, por más que hagan y digan lo que digan", enfatizó el líder de los camioneros.

El referente explicó que no fueron a la manifestación como una forma de amenaza y negó que los asistentes fueran antidemocráticos. “No somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decir que no sigan aplicando políticas que hambrean a la gente", expresó el líder de los camioneros.

A la manifestación que impulsó ese sindicato, se sumaron varias organizaciones sociales, organizaciones de izquierda y grupos kirchneristas.

