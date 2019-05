Muerte de dos petroleros: forenses aportaron certeza

La sentencia de los forenses se condice con la versión inicial del caso, según la cual Baeza cayó a una pileta con contenido letal para la salud y Zappia intentó socorrerlo. El desenlace de los hechos fue fatal para los dos trabajadores.

La reconstrucción de la posible escena del hecho que enlutó al mundo petrolero neuquino se forjó a partir de los testimonios recabados entre los compañeros de trabajo de los fallecidos. La investigación que conduce la fiscal Ruixo comenzó con los elementos recabados por la Policía y los bomberos que llegaron a la base de operaciones de Tecpetrol en el bloque Fortín de Piedra, localizado en Sauzal Bonito.

En principio, según las fuentes judiciales a las que accedió este diario, no se identificaron testigos presenciales del momento trágico. Para la reconstrucción inicial fue clave el relato de la situación que alcanzó a hacer Zappia en una comunicación con sus compañeros tras observar la caída de Baeza a la pileta.

Los reportes primarios obtenidos por el personal policial por parte de la empresa apuntaron que no habían motivos laborales para que Baeza y Zappia transitaran la zona de la pileta de la muerte. Esa versión consta también en el acta que delineó la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia.

Al padre de Baeza, quien trabaja en la industria petrolera, no le cierra esa versión. Así lo expresó en una entrevista con LU5.

La fiscal priorizó las testimoniales de los compañeros de trabajo de Baeza y Zappia en el orden de la investigación penal. Al mismo tiempo, requirió las grabaciones de las imágenes de las cámaras de seguridad desplegadas en la base de operaciones de la petrolera del Grupo Techint.

Si todas las cámaras colocadas en el predio funcionaban correctamente al momento de la tragedia, en esas imágenes puede haber algunas respuestas clave para la definición de la investigación. Fuentes conocedoras de la base de operaciones de Tecpetrol en Fortín de Piedra aseguraron a este diario que sobre la pileta en la que murieron los operarios de Pecom hay una cámara del tipo domo de alta calidad.

Un operario cayó a una pileta con material tóxico y un compañero intentó socorrerlo sin éxito. Las circunstancias se investigan.

El caso tuvo repercusiones en diversos ámbitos

La versión inicial

El Sindicato de Petroleros convalidó de entrada la postura de la petrolera Tecpetrol respecto de que los trabajadores fallecidos no tenían motivos laborales para transitar la zona de la pileta en la que Baeza y Zappia encontraron la muerte.

Autocrítica sindical

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, hizo un mea culpa ayer. “El gremio asume su responsabilidad. Tal vez en el departamento de Seguridad e Higiene tengamos que trabajar de otra manera, interactuar con las empresas”, dijo.

Impacto en la política

El precandidato presidencial de Alternativa Federal, Roberto Lavagna, pospuso una visita de campaña a Neuquén debido a la muerte de los petroleros en Fortín de Piedra. Trascendió que visitaría al gobernador Omar Gutiérrez e iría a un yacimiento.

Desconsolado relato del padre de una de las víctimas

Cristian Baeza es uno de los dos operarios fallecidos en Fortín de Piedra el domingo por la noche. Su padre, Feliciano, también petrolero, contó cómo vivió el momento de la tragedia en una entrevista con LU5.

“¿Por qué mi hijo pudo transitar por ese lugar? No creo que haya saltado un alambrado para acortar camino. No se entiende que esto suceda en semejante planta. ¿Por qué no había una soga o una malla que recubra el lugar?”, preguntó.

Y agregó: “Le llevaron la vida. Quizás pasó por donde no debía, pero las medidas de seguridad no eran las suficientes”.

El petrolero experimentado deslizó que es algo innato en los trabajadores del sector protegerse “para cuidar el físico”. Remarcó que los gases que emanan de las piletas pueden “causar mareos o desvanecimientos”. Por eso, planteó dudas sobre las circunstancias que llevaron a su hijo a las inmediaciones de la pileta en la que perdió la vida.

El padre reclamó “más explicaciones” de la Justicia. “Ayer estuve en la Fiscalía y me dijeron que hay pericias fílmicas. Hay testigos. Es una planta muy concurrida”, dijo.

Respecto de Cristian, de 34 años, comentó: “Por ahí fue el exceso de confianza, que no es bueno en esto, es como con la velocidad de los autos. Mi hijo era audaz. Era un fanático de los motores”.

Y continuó el relato: “Nada va a calmar mi dolor. Digan lo que digan, mi hijo ya no está más. Era mi vida. Es mi único hijo varón y el mayor, y nació para mi cumpleaños. La muerte se llevó a mi hijo. Es tan grande el dolor que tengo”.

Agregó: “No creo que haya un dolor tan grande como el de un padre que pierde a su hijo. No me imagino algo peor que esto”.

Luego recordó el momento en el que se enteró de la tragedia. “Cuando me avisaron, me fui a buscar a mi nene, buscando no sé qué. Me tocó a mí. Tengo más hijos y quiero aguantar por ellos y por mis nietos”, soltó.

Al final, cuestionó el accionar del gremio tras la tragedia que se llevó a Cristian y a su compañero de trabajo Maximiliano Francisco Zappia, de 23 años. “¿Por qué hacen esto cuando deben ser poderes opuestos? No entiendo”, reclamó a las autoridades del sindicato petrolero. Y a renglón seguido avanzó sobre los motivos de sus quejas: “¿Por qué permitimos que esas cosas pasen, que por el mismo canal vayan el agua y el aceite? Tienen que tomar las medidas de seguridad para la gente. ¿Cómo el gremio va a manejar la ART? Buscan ese negocio”.

