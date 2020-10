"Mujeres fue lechuceado desde el principio"

"Estoy triste, disfónica hace tres días. No deja de darme mucha pena. Al programa lo lechucearon desde el principio. Yo siento que hubo algo de eso", expresó en diálogo con el programa radial "Por si las moscas".

"Empezamos con el pie izquierdo porque di COVID positivo y desde ese comienzo y toda esa primera semana no hicieron más que pegarle al programa y criticar. Es jodido seguir cuando se da eso. Se obsesionaron algunos programas con el nuestro. Y mandaban móviles para que hablemos mal de una y de la otra, anunciaban que nos levantaban", agregó sobre el envío que condujo junto a Teté Coustarot, Soledad Silveyra,Claudia "Gunda" Fontán y Jimena Grandinetti. "El horario era complicado y las leyes de la tele son así. Lo que vende es la pelea, la puteada, criticar, hablar mal del otro", lamentó.

La Gunda fue el golpe de gracia

Vázquez señaló que la renuncia de Fontán tras recuperarse de coronavirus fue la gota que rebalsó el vaso. "Cuando La Gunda se fue, fue un momento de quiebre. Me duele porque es un proyecto que no funcionó y deja mucha gente sin laburo", concluyó sobre el magazine que no duró ni dos meses.

