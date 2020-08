"Mujica es un testimonio de coherencia entre su mirada del mundo y su vida"

"Las condiciones infrahumanas en las que vivió marcaron su perspectiva sobre la vida”, afirmó Trotta en relación a los catorce años en que Mujica estuvo detenido durante la dictadura militar y sufrió las más tremendas vejaciones . “Es un libro que pretende, sin fanatismos, debatir, discutir y reflexionar sobre los distintos momentos que ha transitado nuestra América Latina”, precisó Trotta.

¿Por qué de todos los presidentes y ex presidentes de América Latina, José “Pepe” Mujica es el que mejor imagen tiene?

Mujica representa una historia de coherencia a lo largo de su vida y una referencia que ha permitido promover debates que trascienden inclusive lo que es su rol político sino también su mirada sobre la realidad que transita América Latina y la humanidad. En ese sentido creo que es un testimonio de coherencia entre su mirada del mundo y como transita su vida. Como ha ocurrido con muchos presidentes de América Latina en los últimos años, su vida está atravesada por protagonismos en distintos momentos, algunos complejos como fueron los años de la dictadura militar en Uruguay. Mujica pasó por la prisión en condiciones infrahumanas durante tanto tiempo, luego al recuperar la libertad logró ser un constructor que permitió que el Frente Amplio acceda a la presidencia y luego él convertirse en el segundo presidente de esta fuerza política.

¿Cómo podría explicarse su recorrido, desde la lucha armada al diálogo y la moderación, que sin duda fueron pilares de su presidencia?

No sé si moderación. Cuando se restablece la democracia en Uruguay es uno de los que promueven que la democracia sea la herramienta de transformación social. Recordemos que Uruguay vivió una larga dictadura y Mujica estuvo preso en condiciones absolutamente infrahumanas, torturado y en aislamiento absoluto. Después se transforma en referente del pensamiento progresista de izquierda en América Latina. Además de impulsar diversas medidas en su gobierno, generó debates en el contexto internacional siempre con una capacidad de crítica del propio proceso político que lidera, lo que le permite constituirse como una referencia que trasciende la realidad de su país. Mujica se ha transformado en una referencia para el pensamiento progresista en distintos lugares del mundo.

¿Cuál es la mirada de Mujica respecto a la lucha armada. Llegó a afirmar que la lucha armada no puede ser un objetivo de vida?

En el libro recorre momentos de América Latina que son absolutamente incomparables por lo que se vivió. También tiene una mirada crítica de lo que fue ese proceso, pero por supuesto fue uno de los promotores del camino democrático, de la reinvención del Frente Amplio y actualmente un defensor del propio proceso que transita su país y América Latina. Eso también ha implicado que tuviera definiciones muy claras en lo que ha sido, por ejemplo, la situación de Bolivia.

trotta-con-mujica.jpg

¿Qué análisis hace de su presidencia, qué cosas siente que le han quedado inconclusas hacer durante su gobierno?

En primer lugar tiene una mirada de todo el proceso histórico que transitó su país en lo que ha sido la reconstrucción del Frente Amplio en pos de mejorar la realidad social en un esquema de desarrollo. A lo largo del libro tiene una mirada que pone en cuestionamiento la propia capacidad de respuesta que ha tenido su gobierno, como que no siempre lo que uno piensa es lo que logra llevar a la práctica en el ejercicio de la presidencia. Por supuesto que ha tenido roles importantes promoviendo la integración de América Latina en ciertas ampliaciones de derechos; debates que tuvieron un impacto global y regional, por ejemplo en el caso de la legalización de la tenencia de la marihuana que impulsó en su gobierno; la creación de una universidad tecnológica en un país que tenía una única universidad nacional, iniciativa importante porque plantea la necesidad de federalizar la educación, y la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que implicó un fuerte debate dentro de su propia fuerza política porque él impulsaba esta ley cuando Tabaré Vázquez era presidente y la vetó. Finalmente se termina sancionado cuando Mujica es presidente.

¿Hubiera querido ser presidente un período más?

Estas conversaciones las grabamos al día siguiente de la derrota del Frente Amplio en noviembre y le pregunté si no hubiese aceptado una candidatura a presidente. Me respondió: “si no hubiese sido presidente me gustaría ser presidente, pero sé lo complejo que es llevar adelante la presidencia, lo que es manejar la botonera”.

¿Cuáles le parece que son las marcas más significativas y las enseñanzas de construcción política que deja Mujica?

Creo que las enseñanzas que deja es una voluntad de cuestionar la realidad en todo momento y la coherencia de lo que piensa con lo que hace. El libro cierra con la siguiente frase que me dijo: “Vive como piensas o pensarás como vives”. Eso resume lo que debería ser una enseñanza para todos los que abrazan la cuestión pública en nuestras sociedades. Tener la coherencia de vivir dentro de las ideas que uno tiene para la sociedad. En eso creo que es un símbolo muy importante.

Hay quienes critican la simpleza en la que vive, algo que parece irreal en un político.

Para muchos esa forma de vida es una pose y él dice: “es una pose demasiado larga porque he vivido así toda mi vida”. Dice que vive de una manera simple porque así es libre y feliz. Creo que también es lo que lo ha constituido como una referencia en muchos aspectos. Tiene una postura de cuestionamiento del hiperconsumismo en el que viven nuestras sociedades, de trabajar –cuando se puede- para acumular en vez de intentar vivir de manera simple que permita que uno tenga el tiempo para disfrutar las cuestiones realmente importantes de la vida, siempre partiendo de la base que haya un umbral de bienestar para todos y todas.

¿Esos largos años que vivió detenido en condiciones infrahumanas fueron construyendo este pensamiento para transformar la realidad de nuestras sociedades?

Creo que sí y es por lo que también ha vivido. Durante la dictadura, como otros dirigentes tupamaros, estuvo en situación absolutamente infrahumana, incluso varios años encerrado en un aljibe. Durante mucho tiempo no tuvo acceso a vínculos con otras personas ni a los libros. Al séptimo año de su encierro le dieron un cuaderno para empezar a escribir. Cuenta que todas esas noches que pasó en prisión, sin vínculo con nadie, le permitió la construcción propia de una mirada sobre el mundo.

tapa del libro mujica trotta.jpg

Algunos lo definen como el último héroe político…

No sé si es el último. Quizás es uno de los dirigentes políticos que ha marcado las últimas décadas en nuestros países. Para él lo más importante es el legado que deja a una nueva generación que dé continuidad a una mirada de transformación colectiva a su país.

¿Piensa que eso puede suceder no sólo en Uruguay sino también en América Latina?

Creo que sí. Estamos viviendo un momento en América Latina muy complejo, donde estamos transitando quiebres en las democracias de varios de nuestros países. Pero creo también, más allá de equivocaciones que hay siempre, que los procesos políticos son heterogéneos, tienen claroscuros. Han existido momentos políticos donde se ha tenido la voluntad del desarrollo colectivo con justicia social y después hemos transitado modelos políticos que han tenido un impacto muy negativo para la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Si vemos, sin fanatismos, en los últimos veinte años las fotografías son claras: entre los momentos de ampliación de derechos, de protagonismo de América Latina en el mundo y de repliegue de ese protagonismo y de insignificancia, de fuertes retrocesos políticos, sociales y económicos. Creo que a partir de eso también los pueblos terminan buscando nuevas alternativas. Yo tengo una mirada positiva que, por ejemplo en países como Bolivia que han vivido retrocesos tan marcados en el último año se pueda recuperar la democracia en las próximas elecciones y eso pueda generar cambios que se empiecen a multiplicar en cada uno de los países para que podamos construir mejores realidades.