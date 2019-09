El ex presidente uruguayo destacó la figura de Alberto Fernández y le recomendó no pelearse con el campo que es "el sector que le puede dar respuestas más rápidas".

Mujica: para gobernar la Argentina "se precisa un mago, no un político"

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica consideró este lunes que para gobernar la Argentina "se precisa un mago, no un político", y dijo que el país "tendría que elegir no a (Alberto) Fernández, sino a Mandrake".