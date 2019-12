"Desde el punto de vista jurídico, este tema está estudiado y se va a iniciar una querella por calumnias e injurias. También la denunció en la justicia, porque esta situación de revelar temas de la intimidad y conversaciones que no tenían que tomar estado público", señaló, al tiempo que no descartó "la posibilidad de denunciar penalmente otro tipo de situación".

Calabró contó que también Pampita y su representante legal también están considerando iniciar acciones contra algunos medios que no trataron el tema con la debida ecuanimidad.

Burlando también habló en el programa Pamela a la tarde. "Hubo ciertas incongruencias y deslices por parte de quien era, por llamarlo de alguna manera, la niñera de Carolina, que también motivaron denuncias en el Fuero Contravencional. Hay una denuncia muy delicada que tiene que ver con un pedido, una inquietud que se deslizó a través de los programas de televisión y que prácticamente se transformaron en una amenaza a la familia, más allá de ponerla en riesgo en todo sentido", sostuvo. Y explicó: "Se vieron imágenes que no debieron ser publicadas. La actitud es cuando a través de los medios uno amenaza para reclamar algo. Eso es una extorsión".

"Con la justicia penal no se transa, ahí no hay convenio, no hay armonía", sentenció.

Sobre el reclamo laboral y de hostigamiento y maltrato de Benítez postuló: "Está más que claro que esta señorita, no solamente dejó su puesto de trabajo, sino que cometió todo tipo de deslices que la llevarían a un despido con justa causa". "Cometió todos los errores posibles, y horrores en medio de 48 horas", recalcó.

Consultado sobre cuál sería la condena que podría llegar a tener Benítez si triunfa la estrategia de Pampita, burlando indicó: "Depende del delito que denunciemos, estamos hablando de arresto hasta prisión, en ese abanico están todos presentes. Y multa también".

