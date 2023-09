Chile: Iglesia pide información sobre los desaparecidos

“Traemos historia de desencuentro, de maltrato, de muerte. La hemos recordado en estos días; y nuestro recuerdo quiere ese compromiso de todos, de no recurrir a la violencia, que trae destrucción, barbarie, dolor y muerte”, dijo el cardenal, a días de que el país conmemorara el 11 de septiembre el 50 aniversario del golpe militar que lideró el general Augusto Pinochet contra el ex presidente Salvador Allende.

Boric Chile

El presidente Boric destacó la homilía: “En particular, cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre, a no ser indiferentes, a no dejar de actuar ante el dolor”. Y agregó: “Creo que ese mensaje es tremendamente potente y lo tenemos que practicar todos los días; por lo menos a mi me inspira en el ejercicio de gobernar”.

Al ser consultado sobre los dichos del arzobispo Aós sobre entregar información de forma anónima sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, Boric respondió: “Valoro mucho el llamado que hace a quienes tengan datos a entregarlos para poder conocer el paradero de los detenidos desaparecidos”. Y sumó: “En nuestro país hay más de 1.100 personas que no sabemos dónde están, 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones”.