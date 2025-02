Chile: sufrió una parálisis facial y tuvo que abandonar abruptamente el programa de televisión que conducía

Pamela Díaz notó que algo no andaba bien cuando intentó realizar una mención comercial en el programa de televisión que conduce junto a Nacho Gutiérrez en Canal 13 de Chile . Había expresiones en su rostro que no eran normales . “Hace como dos días me dio algo raro”, comentó enseguida la presentadora.

“ Cuando hablo se me va la boca para el lado , pero es como que me agarra acá… Cuando leía recién la mención de Hites, por ejemplo, se me dobló la lengua”, contó, mientras se masajeaba la zona con su mano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tudia_13/status/1890049149313200395&partner=&hide_thread=false Un percance médico que ocurrió en vivo: Pamela Díaz sufrió una parálisis facial en plena emisión del programa Hay que decirlo. En #TuDía hablamos sobre el incidente que obligó a la comunicadora a dejar el espacio que anima con @nachogutierrezcastillo.#tudia13 de LUNES A… pic.twitter.com/3TFrG0aQtv — #TuDia13 (@tudia_13) February 13, 2025

Como la situación no mejoraba y los síntomas continuaban, la modelo y empresaria que también es conocida como “La Fiera” decidió abandonar el programa y asistir al área de urgencias de una clínica cercana al canal.

Allí le realizaron distintos estudios y horas después le entregaron el diagnóstico: parálisis facial leve. Ante ese escenario, los médicos le recomendaron reposo.

“Nunca me sentí enferma”, dijo la conductora de Chile

Luego de varias horas, y con la certeza de que su salud había mejorado, Pamela Díaz subió un video a su cuenta de Instagram donde repasó el episodio que preocupó a los televidentes.

“Yo por lo general me tomo las cosas a la ligera, nunca me sentí enferma ni que me pasó algo. Solo que se me había bajado un poco el labio, y le digo a Nacho Gutiérrez ‘cabezón, mírame que tengo’. Me ve y me dice ‘se te va el labio un poco'. Me dijo 'Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso", repasó la conductora.

“La Fiera” contó que se negó a ese pedido. “Voy a esperar un rato, voy a hacer la mención y después de eso yo parto a la clínica si me siento mal”, le dijo a su colega.

Sin embargo, al intentar realizar la publicidad no tradicional, comenzó a sentir que se trataba de una situación anómala. “Quedé rara. Dije ‘la cosa no es tan normal que obviamente no pueda hablar bien’”, contó.

Luego, pidió a sus seguidores que no se preocupen por ella, mencionó que “es un tema que parece que ha pasado mucha gente” y deslizó las posibles causas de su problema. “No sé si esto es viral o de verdad es estrés”, manifestó Díaz, quien viajó a Puerto Varas, región de Los Lagos, para descansar.

“Tengo que tomar más conciencia de varias cosas, pero estoy bien. Cuando nos reímos en el programa, me reía porque en general no me gusta preocupar a la gente que quiero”, dijo luego sobre la forma en la que manejaron ella y sus compañeros el asunto mientras estaban en vivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/canal13/status/1890170172641800455&partner=&hide_thread=false ¡En exclusiva! Pamela Díaz nos actualiza su estado de salud desde Puerto Varas #HayQueDecirlo13 De lunes a viernes desde las 18:30 hrs por las pantallas de #Canal13 y #13Go pic.twitter.com/LS6xEAq7Dl — Canal 13 (@canal13) February 13, 2025

Lo concreto es que, pasado el susto, Pamela Díaz hizo un móvil para su programa y aseguró que su agenda sigue intacta, pese a que se ausentará algunos días. “Ahora me vine con mi Pascu al sur para pasar unos días en familia. Gracias a todos por sus mensajes People. Hay fiera para rato”, advirtió en sus redes.

Qué es la parálisis facial y cuáles son sus síntomas

Según explica la prestigiosa Clínica Mayo en su web oficial, la parálisis de Bell es una afección que causa debilidad repentina en los músculos de un lado de la cara y hace que esa mitad se vea caída.

“La sonrisa se ve de un solo lado y resulta difícil cerrar el ojo del lado afectado”, asegura la institución, y agrega que, “en general, la debilidad es a corto plazo y mejora en algunas semanas”.

La Clínica mayo informa también que existe “otro nombre para la parálisis de Bell es parálisis facial periférica aguda de causa desconocida” y que “puede ocurrir a cualquier edad”.

“Se desconoce la causa exacta de esta afección. Los expertos creen que está causada por la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. La parálisis de Bell puede deberse a una reacción que tiene lugar luego de una infección viral”, precisa la entidad oficialmente.

Por último, indica que generalmente “los síntomas comienzan a mejorar en el plazo de algunas semanas y se alcanza la recuperación completa en unos seis meses”, aunque “existe una pequeña cantidad de personas que continúan teniendo los síntomas de la parálisis de Bell de por vida”.