Insólito video: una ballena se lo tragó y lo devolvió mientras hacía packrafting en el Estrecho de Magallanes

El padre del joven mantuvo la calma y su reacción fue clave para dar instrucciones al joven, mientras que en el video se lo puede escuchar indicándole que se "agarrara al bote" y se quedara "tranquilo", mientras él iba a buscarlo y su hijo solo dijo: "Pensé que me había tragado".

En diálogo con la cadena TVN, Simancas expresó que "vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido".

Por qué la ballena "soltó" al joven

Según indicaron especialistas en fauna marina, las ballenas jorobadas suelen alimentarse abriendo la boca cuando emergen a la superficie para tragar la mayor cantidad de presas posibles entre las que destacan el plancton y peces pequeños, pero los seres humanos no forman parte de su dieta, por lo que de inmediato soltó al hombre.

Las ballenas jorobadas son animales generalmente pacíficos y curiosos, conocidos por sus acrobacias y cantos. No poseen dientes (son ballenas barbadas) y se alimentan de pequeños organismos como krill y peces.

La ballena jorobada no implica un riesgo para los humanos.

Aunque su enorme tamaño (12-16 metros y hasta 40 toneladas) podría implicar riesgos accidentales (ejemplo: golpes con la cola o aletas durante un salto cerca de una embarcación), no muestran agresividad hacia las personas. De hecho, existen registros de interacciones amistosas, como ballenas acercándose a observadores. No obstante, es crucial mantener una distancia segura para evitar estrés al animal o accidentes.

En situaciones excepcionales, pueden actuar de forma defensiva si perciben amenazas hacia sus crías. Su comportamiento las hace más admirables que temibles en encuentros responsables.

Qué es el packrafting

El packrafting es una actividad outdoor que combina el senderismo con el navegación en aguas tranquilas o rápidas, utilizando balsas inflables ligeras y portátiles llamadas packrafts. Estos botes, hechos de materiales resistentes como poliuretano, pesan entre 2 y 5 kg, se pliegan hasta caber en una mochila y se inflan rápidamente. Ideal para explorar entornos remotos, permite acceder a ríos, lagos o costas inaccesibles de otro modo.

Los practicantes suelen recorrer largas distancias caminando, desplegar el bote para cruzar masas de agua y continuar la travesía. Popular en expediciones de montaña o rutas multideportivas, destaca por su versatilidad y bajo impacto ambiental. Es una disciplina en auge entre aventureros que buscan conectar con la naturaleza de forma autónoma.