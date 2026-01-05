Confirman la muerte de 32 cubanos en el operativo militar de Estados Unidos que terminó con Maduro detenido

La cifra fue confirmada por Venezuela, Cuba y Donald Trump. En la isla declararon dos días de luto por la “vil agresión militar” a Venezuela.

La cifra de cubanos muertos fue reconocida por el Gobierno venezolano, las autoridades de Cuba y el presidente de Estados Unidos.

El operativo desplegado en la madrugada del sábado en Caracas y en otros puntos de Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa , Cilia Flores, dejó un saldo de 32 cubanos muertos, según reconocieron el Gobierno venezolano, las autoridades de Cuba y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

La confirmación oficial por parte de Venezuela se conoció a través de un comunicado difundido el domingo por la noche en la cuenta de Telegram del canciller, Yván Gil.

En ese mensaje, el Ejecutivo informó que los cubanos que perdieron la vida tenían tareas vinculadas a la protección y la defensa institucional , en el marco de acuerdos de cooperación entre ambos Estados. Según aquel mismo texto, los cubanos fallecidos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber”.

Ataque de EEUU en Venezuela

En paralelo, el Gobierno venezolano calificó el operativo militar ejecutado por Estados Unidos como “criminal e infame” y expresó su respaldo a las autoridades cubanas tras las muertes confirmadas.

Venezuela, además, manifestó su solidaridad con Cuba y agradeció al presidente Miguel Díaz-Canel y al general del Ejército y líder de la revolución cubana, Raúl Castro, por lo que definió como acompañamiento y firmeza en el contexto del operativo.

Qué dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Antes del comunicado venezolano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, había informado en las redes sociales que los militares de su país se encontraban en Caracas cumpliendo misiones a “solicitud de órganos homólogos de ese país” cuando murieron, aunque evitó brindar detalles adicionales sobre el alcance y la duración de esas tareas.

Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento.#HonorYGloria — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

El Ministerio del Interior cubano indicó posteriormente que entre los 32 muertos había integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal de esa cartera, en la que también prestan funciones numerosos militares, así como también personas vinculadas a los servicios de Inteligencia.

Durante años, distintos analistas señalaron que la primera barrera de seguridad del presidente venezolano estaba integrada, en gran medida, por personal cubano, una versión que ninguno de esos países había confirmado de manera pública hasta los hechos informados tras el operativo.

Cuba declaró dos días de luto

En un mensaje difundido en redes sociales, Díaz-Canel escribió: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”.

En ese mismo texto, el mandatario cubano expresó su “dolor e indignación” por las muertes.

| Declara Presidente de la República Duelo Nacional, por la muerte de 32 combatientes cubanos en vil agresión militar de Estados Unidos a Venezuela.



Estará vigente a partir de las 6:00 a.m. del 5 de enero hasta las 12 de noche del 6 de enero.



— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) January 5, 2026

En tanto, en una publicación de la Presidencia de la República decretó duelo nacional “por la muerte de 32 combatientes cubanos en vil agresión militar de Estados Unidos a Venezuela”.

“Estará vigente a partir de las 6:00 a.m. del 5 de enero hasta las 12 de noche del 6 de enero”, precisó esa cuenta oficial.

La confirmación de Donald Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó también este domingo que miembros cubanos del equipo de seguridad de Nicolás Maduro, quien se encuentra en cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York, a la espera de comparecer ante la Justicia, murieron durante la operación militar.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (por el sábado)”, afirmó en una rueda de prensa que brindó a bordo del Air Force One, de camino hacia Washington. También señaló que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”, sin precisar cifras adicionales.

Trump sostuvo además que Cuba “está a punto de caer”, al considerar que la isla enfrentará dificultades para sostenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, declaró.

De acuerdo con fuentes venezolanas citadas por The New York Times, en Venezuela murieron 80 personas durante el operativo militar.

Funcionarios de Washington indicaron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no confirmó oficialmente esos números.