Cuba sufre un "vaciamiento demográfico": el gran éxodo hacia Estados Unidos

En los últimos tres años, 850.000 cubanos intentaron ingresar a Estados Unidos

Las cifras son impactantes y confirman el “vaciamiento demográfico” del que hablan los investigadores, con una caída poblacional de un 18% en el pequeño país caribeño.

Lo más grave es que los especialistas coinciden en que no se pueden revertir esta crisis en forma inmediata. La debacle económica va en aumento, pese a las medidas tomadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Cubanos son ayudados por una lancha cerca de Florida.

Los datos

Las autoridades estadounidenses de frontera señalan que desde el 1 de octubre de 2021 hasta el cierre del año fiscal en 2023 llegaron a ese país 533.000 cubanos.

A esto hay que agregarle otros 208.000 solicitantes de asilo que arribaron entre el 1 de octubre del 2023 y agosto de este año.

Pero se cree que estas cifras pueden ser mucho más grandes ya que el organismo no registra a los 110.000 cubanos que fueron beneficiados con el “parole humanitario”, un programa por el cual el migrante puede pedir asilo si es patrocinado por un familiar que viva en Estados Unidos.

Algunos utilizan balsas y botes improvisados para llegar a la costa estadounidense

Los cubanos intentan ingresar por dos vías a Norteamérica. Una es viajando a países de Centroamérica para luego marchar hacia alguno de los puntos de la frontera terrestre estadounidense.

La segunda y mucho más peligrosa es mediante balsas y botes improvisados, cruzando el Estrecho de la Florida. Sólo este año la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó 66.000 cubanos en el mar.

Migrantes en la frontera con Estados Unidos.

“Vaciamiento demográfico”

Juan Carlos Albizu-Campos, analista cubano en temas migratorios y sociólogo especializado en demografía caribeña, describe la situación actual en Cuba como un “vaciamiento demográfico”.

Según explica, este fenómeno ha impactado tanto en las dinámicas familiares como en el mercado laboral cubano, generando una crisis migratoria sin solución aparente.

En uno de sus estudios, publicado hace pocos meses, Albizu-Campos señala que a causa del éxodo en Cuba ya no viven 11 millones de habitantes, como señala el gobierno, sino un poco más de 8 millones.

Cubanos son interceptados en la costa de Estados Unidos.

“El descenso de la población ha continuado, con toda seguridad. Estamos asistiendo a un proceso que yo he dado en llamar vaciamiento demográfico”, afirma al diario español El País.

El éxodo abarca familias completas, no sólo jóvenes

El experto detalla que Cuba atravesó varias y profundas crisis económicas, pero que los problemas actuales son mucho más graves.

"Las personas ya no ven un futuro en Cuba. No hay oportunidades de empleo, y los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Lo que estamos presenciando no es una fuga de cerebros, es una fuga de esperanzas”, afirmó al diario español El País.

Albizu-Campos subraya que, a diferencia de olas migratorias anteriores, esta nueva corriente de emigrantes no está formada solo por jóvenes en edad laboral, sino también por familias completas y personas mayores.

Miles de cubanos llegan diariamente a la frontera de Estados Unidos.

"Estamos viendo un éxodo que abarca a todos los sectores de la población. La desesperación no discrimina", comenta. Esta tendencia genera un desbalance en la pirámide poblacional de la isla, donde la tasa de natalidad ya era baja y el envejecimiento demográfico se acentuaba desde hace décadas.

"La frustración es palpable. Las personas sienten que no tienen voz, que no hay manera de cambiar las cosas desde dentro. El éxodo es, para muchos, la única solución que queda", remarca Albizu-Campos.

Según él, las recientes reformas implementadas por el gobierno, como la apertura limitada al sector privado, no han logrado generar un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos.