Desgracia en los Alpes: joven muere al caer mientras practicaba parapente con amigos

La víctima, de 29 años, practicaba el deporte con experiencia, pero lo que debía ser una aventura terminó en un fatal accidente.

Volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió delante de sus amigos.

Un fatal accidente causó gran conmoción, al confirmarse que una joven de 29 años falleció al estrellarse contra una montaña mientras practicaba parapente .

El accidente ocurrió en los Alpes italianos . Isabel Kofler había subido a la montaña Ortler junto con sus amigos con el objetivo de practicar el deporte aéreo, pero una ráfaga de viento le hizo perder el control del equipo y chocar contra un acantilado cubierto de nieve.

Testigos indicaron que la víctima fue sorprendida por una ráfaga de viento que desestabilizó su equipo y la impulsó hacia la ladera rocosa.

Después del impacto, cayó desde unos 500 metros hasta quedar tendida sobre una rocas. Sus amigos observaron todo el suceso horrorizados y un guía de montaña que también presenció el hecho dio aviso al servicio de emergencias inmediatamente.

El dramático episodio ocurrió el pasado viernes 8 de agosto pero los detalles del accidente se conocieron esta semana. Según precisaron, los rescatistas y el personal médico llegaron a la escena e intentaron bajar hacia donde estaba la víctima lo más rápido posible. En el operativo trabajó un equipo de rescate alpino de Sulden, el helicóptero de rescate aéreo Pelikan 1 y la unidad alpina de la Guardia di Finanza.

Sin embargo, al llegar a ella constataron que el violento impacto le había provocado lesiones fatales y sólo pudieron constatar su muerte. Igualmente continuaron su labor para recuperar el cuerpo, en medio de un alto riesgo de caída de rocas. La peligrosa tarea duró unas dos horas.

Una aventura con amigos que terminó de la peor manera

Isabel había llegado a la cumbre al amanecer el día de la tragedia junto a tres amigos. El plan era hacer parapente hasta el valle. Según informaron medios locales, ella hizo el primer salto, pero una ráfaga de viento la hizo caer en picada por la montaña.

La joven había practicado el deporte aéreo varias veces antes del accidente, era miembro del club Arcobaleno Fly y tenía certificación para volar en parapente. Además, la comunidad local la conocía por ser muy activa en los deportes locales. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal accidente.

Volaba en parapente, tuvo un ataque de pánico y murió

Una joven de 19 años, conocida influencer, perdió la vida cuando participaba en un atractivo turístico, que suele atraer a miles de visitantes cada temporada. Según detallaron, cayó al vacío desde una altura cercana a los 50 metros.

Testigos que estaban en la playa afirmaron que, momentos antes del desprendimiento, la joven mostró signos de angustia e intentó de todas maneras posible, comunicar su miedo. Uno de ellos aseguró que gritó desesperadamente: “¡Bájenme!”. Instantes después, se soltó del arnés y cayó al mar ante la mirada atónita de los presentes. Finalmente confirmó su muerte.

La víctima fue identificada como Tijana Radonjic, una conocida influencer, quien se encontraba en la ciudad costera de Budva, en Montenegro, a orillas del mar Adriático, cuando aceptó realizar una atractiva actividad, sin imaginar el desenlace fatal que le esperaba.

Se trata de el parasailing, una actividad que se realiza en paracaídas mientras es remolcada por una lancha.

Según información divulgada por medios locales, Tijana cayó al vacío desde una altura cercana a los 50 metros. Y todo quedó registrado en un video que circuló por redes sociales. Las imágenes la muestran suspendida en el aire, visiblemente nerviosa.

El material generó conmoción en la región, no sólo por lo impactante de la escena, sino también por los interrogantes que plantea sobre las condiciones en las que se desarrolló la actividad.