El rey Carlos III vivió un momento tenso en Australia: "Usted no es mi rey, dennos lo que nos robaron"

La senadora independiente de Victoria agregó: "Devuélvannos nuestra tierra. Dennos lo que nos robaron. Nuestros huesos, nuestros cráneos, nuestros bebés, nuestra gente. Destruyeron nuestra tierra. Dennos un tratado. Queremos un tratado".

Cuando los guardias de seguridad comenzaron a escoltarla, la senadora se animó más y continuó gritando: "Esta no es tu tierra. Esta no es tu tierra. No eres mi rey. No eres mi rey".

Luego publicó una caricatura del rey decapitado en Instagram, que fuera creada por Matt Chun, coeditor de la publicación antiimperialista The Sunday Paper.

Fue un momento interminable e incómodo para el rey, que ha frenado 11 días su tratamiento oncológico para visitar Australia y Samoa y asistir a una reunión del Comonwealth. Desde su llegada a Sidney se encontró con la resistencia de los gobernadores políticos, que no asistieron a su lluviosa llegada. Tampoco estaban presentes cuatro de ellos en el Parlamento de Canberra.

El primer ministro Anthony Albanese es un republicano. Lo recibió cándidamente, pero seguramente como el primero y último rey británico que va a visitar Australia con ese rango. Australia prefiere dar la vuelta la página a un jefe de Estado que vive en Londres, es rey y los visita cada tanto. Consideran esta institución una reliquia colonial, una atracción turística. La transición está en sus manos, como en Nueva Zelanda.

Charles y Camilla parecían dos jubilados VIP de viaje, que descansaron encerrados las primeras 24 horas para reponerse, visitaron el Jardín Botánico y vivieron en la Casa del Gobernador, el último vestigio imperial australiano. El sombrero de Camilla era otro signo de este desencuentro Royal entre el siglo XX y el XXI en la descontracturada Australia. La enfermedad del rey consiguió que los “aussies” republicanos no fueran maleducados y no protestaran demasiado públicamente. Pero dejaron claro que no quieren un rey en Londres de jefe de Estado.

La senadora independiente Thorpe, de origen aborigen y con una larga historia militante, escuchó al rey, vestida con sus ropas indígenas en el Parlamento. Luego se plantó frente al palco gritando largamente. Exigió un tratado entre las Primeras Naciones de Australia y su gobierno. Nadie reaccionaba para frenarla y pudo hablar largo tiempo, antes de ser escoltada gentilmente fuera del salón del Parlamento.

aSenadora Australiana incomodó al Rey Carlos III en su visita a Australia.jpg La senadora Lidia Thorpe contra el Rey Carlos III, le gritó “No eres mi rey” y lo acusó de "cometer genocidio” contra los pueblos indígenas durante la colonización en el Comonwealth, que el rey preside.

Charles y Camilla se enfrentaron a protestas discretas durante su gira por Australia. Los prorrepublicanos mostraron un póster con la palabra Descolonizar y otros celebraron tomando cerveza en un pub.

Pero la protesta furiosa y fuerte de una representante parlamentaria, con el rango de senadora, será visto como una vergüenza para Charles, que está haciendo su primera visita a Australia como Rey.

En declaraciones a Sky News, Thorpe declaró: "Tenemos nuestros huesos y cráneos todavía en su posesión, o en posesión de su familia. Queremos recuperarlos. Queremos recuperar nuestra tierra y queremos que vuestro rey asuma el liderazgo y se siente a la mesa y discuta un tratado con nosotros".

El Palacio de Buckingham se negó a hacer comentarios sobre las reacciones de la senadora Thorpe. Pero las fuentes restaron importancia al único manifestante, diciendo que Sus Majestades estaban "profundamente conmovidos" por la calidez de la bienvenida que habían recibido durante todo el día.

Los aborígenes

Australia estaba habitada por los aborígenes cuando llegó la colonización británica. Los aborígenes australianos son los diversos pueblos indígenas del continente australiano y muchas de sus islas, excluyendo a los pueblos étnicamente distintos de las islas del estrecho de Torres. Migraron por primera vez a Australia hace al menos 65.000 años. Con el tiempo formaron hasta 500 grupos, basados en idiomas.

El reclamo indígena

La senadora Thorpe emitió una declaración argumentando que Australia debería convertirse en una república y establecer un tratado con los pueblos de las Primeras Naciones como parte de ese proceso. Dijo que había "asuntos pendientes que debemos resolver antes de que este país pueda convertirse en una república".