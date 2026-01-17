Estados Unidos advirtió sobre actividad militar en el espacio aéreo de América y pidió extremar precauciones

El aviso estará vigente por 60 días y la FAA alertó por posibles interferencias en sistemas de navegación y operaciones militares sin notificación previa.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una advertencia a los operadores aéreos por la presencia de actividad militar en amplias zonas del espacio aéreo del continente americano. El aviso, que regirá durante 60 días a partir del 16 de enero de 2026, recomienda extremar las medidas de seguridad ante posibles “situaciones peligrosas” que podrían afectar vuelos civiles.

Según detalló la FAA, las áreas comprometidas incluyen regiones de información de vuelo sobre el golfo de California, en México; Centroamérica; Panamá; Bogotá; Guayaquil y Mazatlán, además de sectores del espacio aéreo sobre el Pacífico oriental. La agencia advirtió que los riesgos se extienden a todas las altitudes y a todas las fases del vuelo, tanto en sobrevuelo como durante despegues y aterrizajes.

Un portavoz del organismo explicó que existe la posibilidad de interferencias en el sistema global de navegación por satélite (GNSS), así como la presencia de aeronaves militares que podrían operar sin notificación previa o con transpondedores desactivados.

advertencia vuelos militares en america eeuu

Contexto de intensificación militar estadounidense

La advertencia se da en un escenario de mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región. El presidente Donald Trump anunció el pasado 8 de enero su intención de “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes, luego de haber ordenado operaciones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Según declaraciones oficiales, esas acciones comenzaron el 2 de septiembre y dejaron al menos 107 muertos.

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que las operaciones redujeron casi por completo el tráfico de drogas por vía marítima y afirmó que el próximo paso será avanzar con acciones en tierra, al sostener que “los cárteles están controlando México”.

Operaciones y reacciones en la región

La estrategia de seguridad de Washington incluyó también la operación militar denominada “Resolución absoluta”, mediante la cual el ejército estadounidense capturó el 3 de enero en Caracas al Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar un juicio en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos. Tras el operativo, Trump señaló que la lucha contra el narcotráfico fue el principal motivo de la captura.

Las acciones estadounidenses generaron respuestas en distintos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó los esfuerzos de su gobierno en el combate al narcotráfico y, tras una conversación telefónica con Trump, ratificó la voluntad de cooperación, aunque remarcó la importancia de la soberanía nacional. Estados Unidos y México mantendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, según informó el Departamento de Estado.

maduro pena de muerte La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro manifestó su preocupación por la presión de Washington. Tras un año de tensiones diplomáticas, sostuvo una llamada con Trump en la que propuso la posibilidad de ataques aéreos conjuntos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización considerada “narcoterrorista” por Estados Unidos. El líder del ELN, Antonio García, respondió planteando una eventual alianza de guerrillas colombianas contra Washington.

Debate político en Estados Unidos

En paralelo, el gobierno estadounidense informó al Congreso que considera estar en un “conflicto armado” con los narcotraficantes, una definición que generó cuestionamientos entre algunos legisladores. Sin embargo, esta semana el Congreso no logró limitar los denominados “poderes de guerra” del presidente en relación con Venezuela, debido a la oposición republicana en el Senado.