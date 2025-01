Estados Unidos anunció que continuará trabajando para que se liberen a "todos los rehenes restantes" en Gaza

Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, mantienen una estrecha relación con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.jpg Twitter

Por su parte, Israel ha liberado a 200 presos palestinos. Sin embargo, Netanyahu ha denunciado que Hamás ha incumplido el acuerdo de tregua al no entregar a una civil que iba a ser liberada hoy. La milicia palestina ha dicho que la entregará la semana que viene. En represalia, Israel ha anunciado que no permitirá el regreso de los residentes en el norte de Gaza hasta que no se resuelva el asunto y Hamás ha vuelto a responder afirmando que Israel está retrasando la implementación de la tregua.

Concretamente, denunció que Hamas no liberó a la civil Arbel Yehud, secuestrada el 7 de octubre de 2023 por las milicias palestinas, tal y como estaba estipulado. “Israel no permitirá el paso de los habitantes de Gaza al norte de la Franja hasta que se haya acordado la liberación de Arbel Yehud, que debía haber sido liberada hoy”, advirtió el primer ministro israelí.

El Gobierno del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado instrucciones para volver a suministrar bombas de casi una tonelada a Israel, dejando sin validez la suspensión impuesta por la administración del expresidente Joe Biden, según ha afirmado una fuente de la Casa Blanca.

Protesta en Tel Aviv por la liberación del resto de rehenes israelíes

Miles de ciudadanos han protestado en Tel Aviv y cientos se han concentrado también en Jerusalén y en las calles de Haifa para exigir al Gobierno de Benjamín Netanyahu que ejecute el acuerdo de alto el fuego en Gaza hasta el final y permita que todos los rehenes cautivos en la Franja sean liberados.

“Hasta ahora, Netanyahu no se ha comprometido completamente a implementar el acuerdo”, ha denunciado ante los manifestantes en Tel Aviv Einav Zangauker, madre del cautivo Matan Zangauker y uno de los rostros más visibles del movimiento de familiares de rehenes.

El pasado sábado, un día antes de que entrara en vigor el alto el fuego, Netanyahu ya aseguraba que coincidía con el presidente estadounidense, Donald Trump, en que el acuerdo era “temporal”. “Exigimos a Netanyahu que dé un paso adelante y se comprometa a llevarlo a cabo. Dé la orden al equipo negociador de completar el acuerdo, y exigimos que en la segunda fase, todos los rehenes sean liberados rápidamente y de una sola vez”, ha reclamado Zangauker.

Hasta ahora, los rehenes están siendo liberados con cuentagotas: tres el pasado domingo, cuatro este sábado, y en fórmulas similares las próximas semanas.