Estremecedor video: el abrazo de tres amigos arrastrados por una inundación en Italia

El norte de Italia se vio conmovido por la trágica historia de tres jóvenes que murieron durante una inundación repentina. Un video, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, los muestra en el instante final cuando se abrazan sabiendo que ya no tenían posibilidades de salvarse .

Estaban en una zona de difícil acceso para los servicios de rescate, según las autoridades. Giorgio Basile, jefe de los bomberos provinciales de Udine , dijo que les arrojó una cuerda para ayudarlos, pero no tuvieron ninguna posibilidad porque todo fue muy rápido.

“El elemento principal no es tanto la lluvia, sino la potencia del río, las corrientes eran muy fuertes”, explicó Basile.

Más tarde, tras un rastrillaje, se encontraron dos cadáveres a un kilómetro de distancia, que se cree que eran Cormos y Doros. La búsqueda de Molnar continúa.

Quiénes eran los jóvenes

Patrizia era estudiante de la Academia de Bellas Artes de Udine. Su madre contó que le había pedido permiso para juntarse con sus amigos después de dar un examen.

“Le había dicho que no fuera, porque estaba cansada. Pero ella me dijo solo vamos a pasar el rato un poco y tomar algunas fotos. Vamos mamá, no te enojes”, contó la madre llorando al diario italiano Corriere della Sera.

Bianca Doros era rumana y estudiaba economía en Bucarest. Había llegado a Udine unos días antes para visitar a sus padres. Su novio, Cristian, también oriundo del país vecino y había viajado a Udine para encontrarse con ellas.

Cómo ocurrió la tragedia

Según contaron familiares de Patrizia al diario italiano Il Messaggero, los tres jóvenes habían decidido dar un paseo por el lecho del Natisone para relajarse tras dar exámenes en la Academia de Bellas Artes.

Cuando llegaron a la playa de Premariacco, señalaron, el cielo estaba increíblemente despejado después de muchas horas de lluvia y el acceso al lecho del río era fácil y completamente seco.

Los que conocen el río señalan que es muy traicionero y que en esa área hay varios hundimientos creados por las inundaciones pasadas. También indicaron que en algunos tramos alcanza los 15 metros de profundidad y hay corrientes y remolinos que arrastran al fondo.

Los jóvenes caminaron por un sendero donde el río baja mucho hasta una pequeña plataforma. Allí decidieron detenerse para tomar unas fotografías.

Desafortunadamente para ellos, el río trajo de golpe mucho caudal y en minutos esa cuenca se llenó de agua y no pudieron cruzarla. Llamaron por celular a emergencias y esperaron a que los fueran a rescatar.

Los bomberos llegaron al lugar e intentaron armar un sistema de enganche para subirlos, pero no hicieron a tiempo. El río desbordó a una velocidad llamativa y los jóvenes fueron arrastrados por las aguas.

“Les lanzamos una cuerda, pero fueron literalmente tragados por las aguas en frente de nuestros ojos. Los vimos desaparecer”, relató Giorgio Basile.

Michele De Sabata, alcalde de la ciudad de Premariacco, a pocos kilómetros de allí, dijo que los estudiantes “se encontraron en una situación impredecible”. “Los que viven en Premariacco conocen el río y cómo las condiciones pueden cambiar rápidamente. Los tres jóvenes llegaron cuando había sol. No podían haber sabido lo que estaba a punto de suceder. Solo tomó unos minutos”, apuntó.

El norte de Italia está soportando fuerte inundaciones desde hace dos semanas que están provocando serios problemas en los alrededores de Milán, Varese y Cremona.

Hubo tormentas muy violentas sobre las regiones de Friuli y Véneto, y se pronostican más lluvias para toda la zona. Al parecer, el mal tiempo se va a extender por varios días más.