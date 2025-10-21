La clave para ahorrar un 10% en tus vacaciones en Brasil: esta es la app para economizar

Se trata de un sistema de pago mediante QR que es ampliamente usado en el país vecino y ofrece una mejor cotización, libre de impuestos y comisiones.

La clave para ahorrar un 10% en tus vacaciones en Brasil y reducir los gastos

Se acerca el verano y, una vez más, Brasil se perfila como el destino más elegido por los argentinos que optan por pasar sus vacaciones en el exterior. Y entre los turistas, vuelve a surgir una pregunta: ¿cómo conviene pagar? ¿Tarjetas de crédito o débito, transferencias o efectivo? En la actualidad, existe una alternativa más redituable: Pix .

Se trata de la herramienta financiera más popular en el país vecino a la hora de abonar o realizar transferencias. Lanzada en 2020 por el Banco Central de Brasil, está presente en comercios, supermercados, restaurantes y hasta ventas ambulantes.

Su funcionamiento es igual al escaneo del código QR que se realiza con cualquier billetera virtual argentina. Al momento de pagar, el vendedor acerca al cliente un código QR, que se escanea y se hace la transferencia. Otra opción para pagar es que el comerciante ofrezca su “llave PIX”, que suele ser el número de celular. Esto emula a la que se realiza con alias o CBU en nuestro país.

Para utilizar Pix, es necesario descargarse alguna billetera virtual que tenga disponible este sistema de pago. Las más populares son Lemon, Cocos, Belo, Takenos, Satoshi Tango, Fiwind y Prex. Estas apps permiten cargar saldo en pesos y, al momento de abonar, realizan automáticamente la conversión a reales.

pix Pix tiene la mejor cotización para pagar durante las vacaciones de verano en Brasil.

Cuáles son los beneficios de pagar con Pix en las vacaciones en Brasil

Más allá de la comodidad de no necesitar tarjetas ni efectivo (ya sean dólares o reales) y pagar directamente a través del celular, Pix también representa una mejor opción en cuanto al tipo de cambio. De acuerdo a comparaciones realizadas recientemente por turistas, mientras el real cotiza a $303 en efectivo, con el sistema Pix el cambio equivalía a $273,8, lo que representó una diferencia cercana al 10% a favor del pago digital. La cotización puede tener pequeñas diferencias según cada billetera virtual.

Otra ventaja que resulta de este medio de pago es que se ahorran los costos derivados del cambio de monedas y/o tarjetas de crédito, que suelen incluir impuestos -como el “dólar tarjeta”- y otras tasas asociadas a las transacciones internacionales.

Además, el sistema electrónico, que cuenta con 168 millones de usuarios registrados, permite realizar pagos y cobros de forma inmediata las 24 horas del día y los siete días de la semana. Y para utilizarlo, no es necesario tener cuenta bancaria en el país vecino. Por último, la seguridad está garantizada, ya que cuenta con el respaldo del Banco Central de Brasil, que cifra las transacciones y utiliza sistemas de monitoreo para prevenir fraudes.

pix2

Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, explicó que “con esta herramienta rompemos las barreras entre las criptomonedas y la economía real”. “Queremos que los argentinos puedan viajar a Brasil y usar sus activos digitales sin preocupaciones financieras, incluso quienes aún no se animaron a invertir en cripto, pueden usar nuestra app para pagar en pesos en el país vecino”, afirmó.

Cómo pagar con Pix en Brasil durante el próximo verano

Para pagar a través de Pix, se deben seguir una serie de pasos muy simples: