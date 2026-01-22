Más de 10.000 casos en Brasil por una bacteria en el agua: cuáles son las playas más riesgosas

Las playas de Brasil son las elegidas por los argentinos, pero advierten que se deben extremar precauciones. Los detalles de los síntomas.

El monitoreo de la calidad del agua de las playas continuará hasta marzo.

Las playas de Brasil explotaron de turistas nuevamente este años. Río de Janeiro y Florianópolis son los destinos más visitado s por los argentinos, y uno de ellos, presenta un escenario de riesgo sanitario a causa de focos de contaminación por una bacteria .

El Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina ( IMA ) de Florianópolis, lanzó un informe en en que se confirma que más de un tercio de los puntos monitoreados en las playas de la región presentan condiciones no aptas para el baño , con focos de contaminación por la bacteria Escherichia coli en zonas de alta concurrencia turística.

Ya son más de 10.000 personas las que eligieron vacaciones en las playas del sur de Brasil y terminaron afectadas con gastroenteritis . Según informaron el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Estado, el contagio se produce principalmente por el contacto con aguas contaminadas y por el consumo de alimentos o bebidas sin la higiene adecuada.

Gastroenteritis: cuáles son las playas de Brasil más riesgosas

Desde el área de Salud dieron detalles acerca de los lugares que presentan más riesgo debido a la contaminación del mar.

-En Florianópolis, se analizaron 88 puntos de muestreo y 29 resultaron no aptos para actividades recreativas.

-En Bombinhas, otra localidad turística muy visitada, se tomaron 17 muestras, de las cuales siete presentaron contaminación. Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar el ingreso al agua en las zonas señaladas como no aptas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

contaminación agua playas brasil

La bacteria Escherichia coli produce enfermedades diarreica agudas, acompañado de vómitos y dolor abdominal. La identificación puntual de sectores contaminados obligan a reforzar las medidas de prevención.

Hasta el momento se reportaron 10.649 de estos casos en Santa Catarina, según el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, que utiliza el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA).

Cabe destacar que el informe del IMA establece que la contaminación no afecta a playas enteras, sino a tramos puntuales, especialmente cerca de desembocaduras de ríos, canales pluviales y zonas urbanas con alta presión cloacal.

El "mapa de balneabilidad" para conocer cuáles son las playas seguras y cuáles evitar

Esta herramienta fue diseñada para dar seguridad sanitaria a los bañistas. Permite evaluar la calidad del agua en playas y otros cuerpos acuáticos y tomar decisiones informadas para evitar los lugares en los que los niveles de la bacteria sean altos.

El sistema fue implementado en varias regiones de Brasil y analiza periódicamente los niveles del patógeno para determinar si el agua es apta para actividades recreativas.

Un punto de monitoreo es considerado "apto" si más del 80% de las muestras de las últimas cinco semanas están dentro de niveles aceptables de contaminación bacteriana. Si no es apto figura con banderín rojo en el sistema.

rio-de-janeiro-copacabana.jpg.image.1296.974.high.jpg

En Florianópolis, lugar más afectado por esta contaminación, tiene zonas que muestran también escenarios contrastantes. En Praia Brava, la mayoría de los puntos cumplen con los criterios sanitarios, con excepción de áreas específicas junto a desembocaduras de riachuelos.

En Santo Antônio de Lisboa, los dos puntos analizados se consideran aptos para el baño, mientras que en Lagoinha do Norte se recomienda atención especial a sectores cercanos a la salida de la laguna, donde pueden producirse episodios puntuales de contaminación.

En otros estados, como San Pablo, la situación es igualmente preocupante. En ciudades como Guarujá y Praia Grande, se reportaron casos de enfermedades gastrointestinales asociados al contacto con agua contaminada.

playas brasil gastroenteritis (1)

En Balneario Camboriú, una de las playas más populares de Santa Catarina, la situación varía significativamente según la ubicación. Por ejemplo, la Praia Central cuenta con seis puntos clasificados como aptos, como los ubicados "frente a la Rua 51″ y "frente a la Rua 4000".

Sin embargo, otros cuatro puntos en la misma playa fueron considerados "no aptos" porque están afectados por problemas persistentes cerca de desagües pluviales.