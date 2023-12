Nuevo escándalo en la monarquía española: revelan una supuesta infidelidad de la reina Letizia

El posteo del escándalo

Letizia se casó en 1998 con el escritor Alonso Guerrero Pérez, de quien se divorció un año después. El Rey Felipe VI es su segundo matrimonio. Se casó con él en 2004, en una ceremonia que cautivó a España y a la prensa internacional.

Del Burgo, un abogado y empresario de Navarra, estuvo casado con Telma Ortiz –hermana de Letizia- entre 2012 y 2016 y la separación no terminó bien. Hubo demandas de todo tipo y reclamos de bienes.

El hombre había desaparecido de los medios. Pero ahora reapareció con un posteo en X –Twitter- con el que busca confirmar que estuvo en una relación oculta con la esposa de Felipe VI hasta dos días antes de la boda real. Desde ese momento, dijo, no supo más nada de Letizia.

Para probar su afirmación, el 4 de diciembre pasado Del Burgo compartió en la red social una foto desconocida de la reina, donde se la ve embarazada. Al parecer fue tomada por ella misma con celular, frente al espejo de un baño.

Allí, la actual reina, que vestía una pashmina negra, le había escrito una frase sugestiva: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, habría expresado la reina.

Posteo de Jaime del Burgo con Letizia. La foto tomada por Letizia y posteada por Jaime Del Burgo en X (Twitter) X (Twitter)

A pesar de que Del Burgo decidió eliminar posteriormente todos los posteos, en su cuenta de X aún permanece la siguiente aclaración al respecto: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

Amistad y romance

El tema explotó en las redes sociales donde se ensañaron tanto con Letizia Ortiz, como con Del Burgo, por su falta de ética al revelar un hecho de ese tipo.

La familia Real Española, por su parte, evitó cualquier comentario. Sólo trascendió de algunos allegados que en realidad se trataba de una venganza de Del Burgo por como terminó la relación con la hermana de Letizia.

Los medios españoles señalan que Jaime Del Burgo tuvo un rol muy importante en la vida de Letizia, cuando era periodista. No solo fue un gran amigo íntimo, sino que también tuvieron un romance.

Esta hipótesis ya la había desarrollado en detalle Jaime Peñafiel, el periodista muy crítico de la monarquía, en su último libro –titulado “Letizia y yo” -que tuvo un gran impacto en España.

La Tapa de Hola con la boda de Jaime Del Burgo y Telma Ortiz. La Tapa de Hola con la boda de Jaime Del Burgo y Telma Ortiz. Hola

En el libro, Peñafiel afirma que Letizia y Jaime tuvieron cuatro etapas. Hubo romance entre 2002y 2004, fueron confidentes entre 2004 y 2010, retomaron “una relación amorosa, duradera y continuada entre 2010 y 2011, y luego sólo como cuñados entre 2012 y 2016.

En el libro, el autor señala que “la última etapa de esta aventura finalizó – en 2004- con una cena en el jardín del hotel Ritz de Madrid”, en la que Del Burgo llevaba un anillo para pedirle matrimonio.

La propuesta quedó trunca porque fue allí que Letizia le contó que había conocido al entonces príncipe Felipe de Borbón.

Peñafiel da otro detalle. Sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España habría intervenido para “desvalijar” la casa de Del Burgo en Ginebra. Buscaban, supuestamente, datos sobre una caja fuerte de Del Burgo en una institución financiera que tenía “la orden expresa de ser entregado al defensor de mi memoria en caso de muerte accidental o prematura”.

De todas maneras, las etapas nombrada por Peñafiel no coinciden con las fechas y la foto nueva porque los embarazos de Letizia de Leonor y Sofía ocurrieron en 2005 y 2007.

El diario El Nacional de Cataluña afirma que el escandalo impactó en el rey Felipe VI cuando se disponía a viajar a Buenos Aires para participar de la Asunción del presidente Javier Milei. De hecho vino al país sin la compañía de su esposa.

Es más, el periódico catalán sostiene que Felipe VI “sabía perfectamente que su mujer le estaba siendo infiel con otra persona, y la perdonó”. “Era un episodio de sus vidas privadas que lograron tapar hasta hoy”, apuntó.