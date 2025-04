William Levy fue detenido en Estados Unidos: los cargos que enfrenta

No obstante, habrá que esperar para conocer más información al respecto, ya que por el momento no existe la posibilidad de pagar una fianza .

image.png El actor está acusado de "alteración del orden público y allanamiento de propiedad privada"

¿Quién es William Levy?

William Levy es un actor y modelo, nacido en La Habana, Cuba. el 29 de agosto de 1980. Antes de cumplir quince años emigró legalmente a Estados Unidos debido a que su padrastro obtuvo asilo político y pudo sacar a su familia de Cuba. Estudió actuación en Miami, Los Ángeles, y Ciudad de México.

El primer papel protagónico de Levy fue con Maite Perroni en la telenovela Cuidado con el ángel; y en 2008 debutó en el cine en una película de la directora ecuatoriana Viviana Cordero ( Retazos de vida), compartiendo set con Erika Vélez. El rodaje se hizo en Guayaquil.

En 2017, hace su participación en la sexta y última película de la saga Resident Evil: The Final Chapter junto a Milla Jovovich. En septiembre de 2018 se unió a la tercera y última temporada de la serie de televisión Star producida por Fox junto a Queen Latifah y Benjamin Bratt.

En 2022, protagonizó junto a Laura Londoño una nueva versión de la emblemática novela colombiana "Café con Aroma de Mujer".

Levy tuvo dos hijos Christopher, de 19, y Kailey, de 15, con la actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez, a quien conoció en el reality Protagonistas de novela 2. En 2022, se separaron por una supuesta infidelidad.

El antecedente de sus problemas con la Justicia

En 2023, un agente policial arribó al hogar de Levy y Elizabeth por una ruidosa discusión. En aquel momento, Gutiérrez le recriminó por su manera de tomar, pero a pesar de sus fuertes gritos, no se reportó ningún enfrentamiento físico.

En enero de 2024, Elizabeth Gutiérrez habría buscado refugio luego de que el actor, según reportes, llegó a la casa que compartían con una actitud errática e incluso portaba un arma. Gutiérrez habría indicado a las autoridades que Levy estaba bajo la influencia del alcohol y se mostraba 'celoso' por supuestas infidelidades de parte de Elizabeth. Más adelante, el actor negó estas declaraciones y aseguró que nunca pondría en peligro la integridad de su familia.

Tres meses después, un conflicto que involucró a su hija Kailey, de 14 años, hizo que nuevamente los agentes de seguridad llegaran al lugar.

Para la fecha, Levy y Gutiérrez ya estaban separados y ella había acudido al que fue su hogar con la joven y unas primas para buscar ropa y algunas pertenencias personales.

"Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara", declaró Levy en aquel entonces.