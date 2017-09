"Dudamel (entrenado venezolano) dijo que si lográbamos el gol, la gente se iba a poner nerviosa. Estoy muy feliz porque logré marcar para lograr un punto histórico ante Argentina. Fue una jugada rápida, quedaron mal parado con la línea de tres y tuve la tranquilidad de definir", sentenció.

"El balance es positivo ante una Argentina necesitada. Sufrimos en el primer tiempo pero nos salvamos. Somos un grupo joven que se quiere mostrar y yo estoy contento por marcarle a la selección de Messi", añadió.

"Le pedí la camiseta (a Messi) pero se me escapó. No la cambie con nadie porque me guardó la mía de recuerdo", concluyó.