Nery Pumpido on Twitter Me quedo con ese abrazo Tata para toda mi vida te vamos a extrañar caballo te quiero pic.twitter.com/tgZ0SEY2Gv — Nery Pumpido (@dtnerypumpido) August 13, 2019

La figura de Brown en la Selección se hizo gigante y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los héroes albicelestes más grandes de la historia. Además del gol con el que se abrió el marcador de la final del mundo en el Estadio Azteca, días después de aquella tarde soñada se supo que jugó gran parte del segundo tiempo con el hombro luxado. Con un agujero en la camiseta que llevaba el número 5, el Caballo -como lo conocían algunos de sus seres queridos- intentó inmovilizar su brazo derecho para contener el dolor.

"Pensar que en la historia del fútbol argentino hay sólo 5 tipos vivos que metimos goles en una final del mundo, ¡y yo soy uno de esos 5!... Después seguí jugando matándome en la cancha y hasta me olvidé de mi lesión al hombro, fue un dolor insoportable pues fue una luxación en un choque con un alemán, entonces lo miro al doctor Madero y le digo: 'ni se le ocurra sacarme, yo no salgo ni muerto de aquí' ¡y me mordí la camiseta!, pasé millones de cosas duras en mi vida para vivir este momento y ni una lesión ni nada me iba a sacar ¡ni loco!...Son recuerdos maravillosos e imborrables, hasta hoy se me pone la piel de gallina", recordó años atrás Brown en una entrevista.

