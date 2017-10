Murió el músico estadounidense Tom Petty

"En nombre de la familia de Tom Petty estamos desolados al anunciar la prematura muerte de nuestro padre, marido, hermano líder y amigo Tom Petty", dijo la familia en un comunicado.

Petty -que con su banda The Heartbreakers lanzó varios hits musicales- sufrió un paro carciado en las primeras horas del lunes en su hogar en Malibú, California, dijo la familia.

Fue llevado a un hospital de Los Angeles, pero no logró recuperarse y a las 20h40 locales (0340 GMT) "murió pacíficamente (...) rodeado de su familia, sus compañeros de banda y amigos", agrega el comunicado. .

- Hija había desmentido el deceso -

El portal de espectáculos TZM y la cadena CBS habían informado más temprano que el músico había muerto, desatando un furioso desmentido de la hija de Petty.

TMZ, conocido por sus primicias, fue el primero en publicar la noticia de que Petty había sido hallado en su hogar de Malibú inconsciente y sin pulso.

No tenía actividad cerebral cuando llegó al hospital "y se tomó la decisión de desconectarlo de las máquinas que lo mantienen artificialmente con vida", aseguró el sitio en Twitter. Luego, la cadena de televisión CBS, citando fuentes policiales anónimas, también anunció el deceso del rockero.

Pero el Departamento de Policía de Los Ángeles negó ser la fuente de esa información.

Citando a CBS y TMZ, la revista musical Rolling Stone publicó un obituario completo de Petty, con una declaración de la leyenda del rock Bob Dylan, quien tocó con él en el supergrupo Traveling Wilburys.

Pero entonces una de las hijas del rockero, la artista Annakim Violette Petty, negó categóricamente que su padre estuviera muerto y atacó a Rolling Stone.

"¿Cómo te atreves a informar que mi padre ha muerto sólo para conseguir prensa porque tus artículos y fotos son tan anticuados?", escribió en Instagram junto con una imagen de su padre en una portada de 1979.

Sin embargo, Annakim sugirió en otros posteos que su padre estaba realmente enfrentando problemas de salud y agradeció a quienes lo saludaban, diciendo: "Éste ha sido el día más largo de mi vida".

Representantes de Petty no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la oficina del forense dijo que no tenía información de el deceso de Petty, mientras que un funcionario de la policía aclaró que el departamento no suele comentar una muerte a menos que haya indicios de delito.

La embarazosa confusión produjo reacciones de asombro en las redes sociales, así como algunas observaciones humorísticas.

"Déjenle a Tom Petty no retroceder", tuiteó la guionista Randi Mayem Singer, refiriéndose a una de las canciones más conocidas del músico, "I wont back down" (No retrocederé).

Numerosos aficionados y celebridades ya habían publicado recordatorios del rockero antes de la confirmación de su muerte por parte de su familia.

"Amé a Tom Petty y canté sus canciones porque quería saber lo que se sentía volar", tuiteó el cantante John Mayer, citando su canción "Wildflowers": "Usted pertenece a algún lugar que se sienta libre".

Petty -conocido por hits como "American Girl", "Dont Come Around Here No More" y "I Wont Back Down"- había terminado la semana pasada una gira para marcar los 40 años de su banda The Heartbreakers.

El "rompecorazones" del rock

Ya fuera con su banda de Heartbreakers, en solitario o junto a estrellas como Bob Dylan, George Harrison, Ringo Starr y Roy Orbison, Tom Petty fue un músico excepcional y una de las grandes leyendas del rock n roll. Hits como "American Girl", "Free Falin ", "Refugee" o "I Won t Back Down" son ya auténticos clásicos.

Hacía apenas unos días que la banda Tom Petty & the Heartbreakers ponía fin a su multitudinaria gira con un concierto en Los Angeles. Además, el cantante y multiinstrumentista estadounidense tenía previsto ofrecer en noviembre otra actuación en solitario en Nueva York, pero según contó la familia, el domingo sufrió un infarto en su casa de Malibú. Su mánager confirmó a dpa que Petty falleció el lunes en un hospital de Los Angeles. Tenía 66 años.

La carrera de este grande del rock oriundo de Florida comenzó cuando apenas sumaba una década de vida. Fue entonces cuando le presentaron a un joven artista: Elvis Presley. "Parecía irreal, era como si irradiara luz", recordaba Petty muchos años después en una entrevista. Elvis y su séquito tenían algo de espiritual que resultaba fascinante. "Era como una procesión religiosa. Una fila llena de Cadillacs blancos y trajes mohair". Poco después, el joven Petty vio a los Beatles en televisión, y supo que lo suyo era la música.

Tras terminar la escuela y un breve paso por la universidad, Petty comenzó a tocar en varias bandas, hasta que en los años 70 llegó el éxito de la mano de Tom Petty & the Heartbreakers, primero en Europa y luego en Estados Unidos. En la década siguiente, la banda se convirtió en una de las grandes del panorama musical norteamericano y actuó junto a los Grateful Dead y otras leyendas del rock.

Después llegaron los Traveling Wilburys, una banda formada por estrellas como George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne (de ELO), Bob Dylan y, por supuesto, Petty. Las cinco leyendas de la música vivieron un exitoso debut, pero al poco tiempo Orbison murió repentinamente. Los cuatro integrantes restantes sacaron un segundo disco y ahí acabó la andadura de la banda. Aunque cada tanto se hablaba de un nuevo proyecto, las esperanzas de los fans se desvanecieron cuando Harrison falleció en 2001. En aquel entonces, los Wilburys ya formaban parte de la leyenda.

Petty, que también tenía un programa de radio, fue alejándose del rock a lo largo de los años 90 para abrazar más bien el pop e incluso realizó pequeñas incursiones en el cine, como en 1996 con la banda sonora de "She s the One", protagonizada por Jennifer Aniston y Cameron Diaz. En 2014, el último disco de los Heartbreakers, "Hypnotic Eye", logró llegar al primer puesto de las listas de éxitos en Estados Unidos.

Pese a haber llegado a la edad de jubilación, Petty -que estaba casado en segundas nupcias y tenía dos hijas de su primer matrimonio- no albergaba intenciones de abandonar la música. Aunque según confirmó a la revista "Rolling Stone", su recién terminada gira sería su último gran tour por Estados Unidos. "Creo que será mi último viaje por el país. Todos pasamos ya de los 60, acabo de tener una nieta y quiero verla todo lo que pueda. No quiero pasar mi vida viajando".