Murió el Trinche Carlovich, leyenda del fútbol rosarino al que compararon con Maradona

Pocos los vieron jugar y no hay muchos registros fílmicos de su juego, pero fue en 1974 cuando nació el mito. La Selección Argentina enfrentó en un amisto preparatorio al Mundial de Alemania a un combinado de Rosario, dirigido por Carlos Griguol, que contaba con cinco jugadores de Newell's, cinco de Central y uno de Centra Córdoba: Carlovich.

Jugaba de cinco, era zurdo y esa noche con 28 años deslumbró a todos y dio una clase de fútbol al seleccionado nacional, al punto que Vladislao Cap pidió que lo sacaran cuando su equipo perdía por 3 a 0. Desde allí su leyenda fue en aumento, pero nunca llegó a ocupar un lugar central.

trinche.jpg Carlovich al momento de ser asaltado en Rosario.

“Era un fenómeno, hacía cosas que nadie esperaba. Era habilísimo y le pegaba a la pelota, además de fuerte, con una variedad de golpes fabulosa. Anticipó cosas que después se le vieron al Bichi Borghi. Coincido con los que dicen que fue uno de los mejores jugadores argentinos”, lo describió Roberto Fontanarrosa.

La mayor parte de su carrera transcurrió en Central Córdoba, el club del que se enamoró. En el barrio La Tablada de Rosario es un prócer y el propio Carlovich lo reconoció: "El amor que me dieron acá me alcanzó y me sobró".

El Milan de Italia quiso contratarlo, pero no se dio y el agradeció seguir jugando en Mendoza donde los "hacían comer todos los días en el Jockey Club”, según recordó. También el New York Cosmos lo tanteó. “El negro Pelé mandó cartas y todo, pero después, de golpe, todo quedó en la nada, no se dio”, reveló el Trinche.

Se retiró en 1985, a los 39 años, vistiendo la camiseta de Newell's de Cañada de Gómez. En 2002 fue nombrado Deportista Ilustre de Rosario y su mito permanece intacto en todo Santa Fe. Cuando Maradona llegó a Newell's en 1993 dijo: “Yo creía que era el mejor, pero desde que llegué a Rosario escuché maravillas de un tal Carlovich, así que ya no sé”.