Murió la niña que inspiró a usar el aceite de cannabis

El diario The Colorado Sun la describió como "una niña alegre y frágil que lanzó un movimiento que condujo a cambios radicales en las leyes de marihuana en todo el mundo", al dar la noticia del deceso, producido en Colorado Springs. En las últimas semanas, Paige Figi venía publicando en Facebook sobre una enfermedad grave que afectó a todos los miembros de su familia y envió a Charlotte al hospital por primera vez después de 9 años. "La mayoría de la casa se recuperó bien después de un mes de virus pero nuestra pequeña no ha mejorado. Tuvo un par de días en los que parecía dar vuelta la página pero luego decayó", había escrito el padre, Greg, hace 5 días. Y si bien la madre nunca aludió explícitamente al COVID-19 en sus post, The Realm of Caring Foundation - una organización cofundada por Paige Figi-, confirmó que la muerte de Charlotte se debió a complicaciones del coronavirus.