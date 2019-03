Murió Luke Perry, el actor de Beverly Hills 90210

"La familia agradece las muestras de apoyo y las oraciones ofrecidas a Luke desde todo el mundo. Ahora solicitan respetuosamente privacidad en este momento de gran duelo", expresó el vocero del actor.

Tras su descompensación, Perry ingresó al centro de salud el miércoles pasado y continuaba en un coma inducido a la espera de que pudiera recuperarse. Sin embargo, según reportó TMZ, el daño fue irreparable y falleció.

El actor fue hospitalizado el mismo día que se anunció oficialmente que la serie Beverly Hills 90210 regresaba a la TV con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

Perry no fue incluido en el reparto del regreso de tira, aunque según informo TMZ, había acordado aparecer en la serie como invitado.

Al enterarse de la triste noticia, Ian Ziering quien interpretó a Steve Sanders en Bevery Hills 90210, acudió a su cuenta de Twitter para manifestar su dolor. "Querido Luke, siempre me deleitaré con los recuerdos amorosos que hemos compartido en los últimos treinta años. Que tu viaje sea enriquecido por las magníficas almas que han pasado delante de ti, tal como lo has hecho aquí, para aquellos que dejas atrás", escribió.

Otros famosos que se sumaron a la despedida en las redes fueron Molly Ringwald, Charly Sheen y Kirstie Alley.

En Beverly Hills 90210, Perry interpretó al estudiante de secundaria Dylan McKay durante 10 temporadas.

También participó en Another World, Oz, Jeremiah, Windfall, John from Cincinnati y Body of Proof y prestó su voz para dibujos animados como Biker Mice from Mars, Mortal Kombat: Defenders of the Realm, The Legend of Calamity Jane, The Incredible Hulk, entre otros.

Recientemente, tuvo un papel protagónico en el exitoso programa Riverdale y fue parte del elenco de Once Upon a Time in Hollywoodla última película de Quentin Tarantino,con Brad Pitt y Leo DiCaprio.

