Murió Norma Cappagli, la primera Miss Mundo de Argentina que fue atropellada

“Ella iba por Callao con el semáforo a favor cuando el colectivo la embistió, según consigna policial que vio el hecho. Ahora tiene intervención judicial dado que el accidente fue en la vía pública”, detalló su sobrina.

En ese momento, Carla detalló que, debido al brutal impacto, Norma Cappagli se encontraba “en gravísimo estado y en coma farmacológico, internada en terapia intensiva”.

El conductor de 28 años fue detenido por el delito de lesiones culposas y el colectivo que manejaba fue secuestrado para realizar los peritajes pertinentes.

Tras el impacto, la mujer quedó tendida sobre el asfalto con un corte en su cuero cabelludo y mareada producto del golpe con el interno 30 de la línea 110. Rápidamente fue trasladada por médicos del SAME al hospital Fernández.

“Quiero que quede claro que ella murió porque la atropellaron. No por otra cosa”, remarcó Carla Cappagli y agregó: “El COVID-19 no la afectó en esta pandemia y la negligencia de un colectivero le está llevando la vida. Estamos destrozados. Nosotros sabemos que esa esquina es muy peligrosa, y que no es la primera vez que ocurren hechos similares”, destacó su sobrina tras el siniestro.

Recordando a su tía, la mujer reveló que su ella alimentaba a un grupo de animales que vivían en el ferrocarril de Avenida Libertador y Suipacha. “Los que trabajaban ahí hasta le festejaron el cumpleaños, porque hace muchos años lo hacía”, declaró y luego siguió diciendo: “Ella tenía planes, planeaba viajar. Pensaba viajar en 2021 a Punta del Este con mi otra tía si se solucionaba el tema del coronavirus”.

En 1960, Norma Capaggli fue elegida Miss Argentina y luego viajó en Londres. Allí, en representación de su país ganó la corona de Miss Mundo, imponiéndose a medio centenar de mujeres que llegaron hasta Reino Unido para ser partícipes del concurso.

“Nunca le di importancia al título porque la belleza de una persona no se mide por el aspecto físico, sino del interior. Jamás me aferré a la imagen”, expresó Norma en una entrevista y continuó: “Me gusta que la gente pueda salir a la calle vestida como quiere según su cuerpo, estilo, sin seguir las tendencias. En mi tiempo era impensado ver gente en zapatillas”.

Norma Cappagli, a los 81 años.

“La vida se afronta siempre adelante, no para atrás, adaptándote a las cosas, con garra, con optimismo. Gocé de la vida, y lo sigo haciendo. Estoy agradecida, y eso es lo que me gustaría transmitir a los jóvenes de hoy, Si se lo toman así, la edad eso solo una cronología”, completó en aquel entonces.