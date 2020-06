Murió Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo

Pau Donés conquistó al público con sus hits “La flaca”, “Depende”, “Humo”, “Grita” y “Bonito”, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.

Nacido en Huesca en 1966, el artista se inició muy pronto en el mundo de la música. Con apenas 12 años tuvo su primera guitarra, y a los 15 formó su primer grupo -J & Co. Band-, junto a su hermano Marc, que tocaba la batería.

Luego comenzó a trabajar en una agencia de publicidad de Barcelona, gracias a la cual pudo comprar una guitarra Fender Stratocaster y una mesa de mezclas con las que grabó sus primeros temas.

A mediados de los 90 formó el grupo Jarabe de Palo, que salta a la fama gracias al tema "La Flaca", elegido para la campaña de publicidad de la marca de tabaco Ducados.

En 2015 Donés hizo pública su lucha contra el cáncer, luego de ser operado. A partir de allí, su actividad en los escenarios comenzó a ser intermitente. En ese año, la quimioterapia lo obligó a cancelar su gira en España y Latinoamérica.

En la primavera de 2016 volvió al ruedo, tras anunciar que estaba "limpio", pero en febrero de 2017 tuvo una recaída.

Tras recuperarse, retomó el contacto con la música y su público y sacó un disco por sus 50 años. En 2019 volvió a anunciar que dejaba la música y, para sorpresa de sus seguidores, el pasado mes de abril contó que Jaraba de Palo regresaba con el disco, 'Tragas o escupes'.

Semanas antes había reaparecido en un vídeo cantando “Los ángeles visten de blanco”, desde el balcón de su domicilio en Barcelona donde cumplía el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Lo hizo en homenaje al personal sanitario por su lucha contra el virus.

Semanas después lanzó un avance de “Vuelvo”, donde expresaba la necesidad que sentía de regresar a los escenarios.

Finalmente, el pasado el 27 de mayo publicó con Jarabe de Palo el single “Eso que tú me das”, en el que puede ver el desgaste físico de su batalla contra la enfermedad.

“'Eso que tú me das’ es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, dijo entonces Donés. “Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no”. añadió.

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos.

