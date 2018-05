Murió un bebé en un hospital y el cuerpo no aparece

Los médicos a cargo del parto le dijeron que la bebé había nacido muerta. Sin embargo, hace una semana que el cuerpo de la pequeña víctima, no aparece.

"Me dijeron que la bebé estaba muerta desde hace un mes adentro de la panza, pero es imposible porque sino yo no estaría acá. Después cambiaron la versión y me dijeron que llevaba 5 días fallecida", relató Belén.

Lo peor vino después: el sábado, la familia de Belén fue hasta la morgue para buscar el cuerpo de la bebé para velarla. “Nos dijeron que no estaba ahí. Entonces fuimos a hablar con los directores del hospital y ellos nos dijeron que no sabían dónde estaba el cuerpo, y que la partera se había ido de viaje a Uruguay y no podían contactarla”, explicó.

“A mi sobrina le dijeron que la bebé estuvo un mes muerta adentro de su panza, pero ella dice que sentía que la nena se movía. Después del parto, le mostraron un cuerpo pero Belén estaba sedada, no recuerda mucho. Después nadie más vio a la beba”, relató Alejandra, la tía de la joven.

El sábado, Belén radico la denuncia en la Comisaria primera de Moreno. Desde entonces, ella y su familia no se mueven de la puerta del hospital. En ningún momento se movieron de ahí y hasta duermen en la calle.

