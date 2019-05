Nacha contra los panelistas: "No saben hacer nada"

“Yo no voy a discutir eso. Si ella se siente la mejor, y la hace sentir bien, listo. Lo único que importa es estar contento y ser feliz. Porque el Rey Arturo decía que no se puede ser feliz y malvado al mismo tiempo. Si una persona es verdaderamente feliz, no existe la posibilidad de que sea malvada. Así que revisá eso...”, continuó Guevara, un tanto pícara. “Malvado es hacer el mal y no creo que lo haga”, se desmarcó Yanina, a lo que en medio de risas Nacha agregó: “A veces la lengua es muy poderosa y hace daño”.