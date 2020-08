Nacha Guevara le chupó la energía a Lizardo Ponce

Desconsolado, Lizardo dijo que le da mucha "vergüenza" y "nervios" salir a la pista. "Entiendo que capaz no les guste el 1 de Moria. Mientras valoren que lo estoy intentando, me alcanza. Después, digan lo que quieran porque ustedes saben", sostuvo el periodidsta.

Luego de su descargo, Nacha Guevara le pidió que se acerque y le dio un mensaje estirando los dos las manos, con el fin de relajarlo.

nacha guevara lizardo ponce.jpg

Twitter, filoso

Tras ese episodio, Ponce visitó el living de LAM y Ángel De Brito no dejó pasar el gesto que tuvo la jurado. "Las manitos de Nacha fueron sensación. En Twitter decían que te chupó la edad de la juventud", comentó el conductor. El periodista aclaró el tema y expresó: "Me encantó lo de Nacha, me hizo muy bien. Me sentí contenido, lo necesitaba".

Embed

Luego de volver a revivir en las imágenes lo que sucedió en el Cantando, De Brito le manifestó: "Para vos Osho, Tíbet, Chopra. Un desastre lo de anoche igual. Fue espantoso. Con todo el cariño que te tengo hubiese dejado el cero, no el uno". "No puedo hablar igual", acotó entre risas Lizardo.