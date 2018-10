Nacha y Mercedes Morán se cruzaron por el feminismo

Acuerdo: Tras el cruce, Nacha coincidió con Morán y dijo: “ese cambio lo pueden llevar adelante las mujeres”,

“No tiene nada que ver una cosa con la otra”, postuló Morán.

“No hace falta que yo esté dando explicaciones sobre esto, porque lo he realizado toda mi vida, pero hay algo que me hace ruido, es como una cosa de identificarse con palabras y me gustaría más identificarme con las acciones”, sostuvo la ex conductora del ciclo Me gusta ser mujer.

Morán intentó explicarle a Nacha que muchas personas rechazan al feminismo por asociarlo a la masculinización de la mujer. “Y es una barbaridad. Aceptar el feminismo es aceptar que hay un colectivo que está buscando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, subrayó.