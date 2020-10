Nacho Fernández: "No puedo asegurarle al hincha terminar la Copa en River"

Ignacio Fernández sembró dudas sobre su futuro en River, al reconocer que no puedo asegurarle al hincha que terminará la Copa Libertadores de América. Nacho dijo que no está salvado económicamente y que si llega una oferta la analizará.

“A mí me tocó dar el salto de grande, firmé un buen contrato con River recién el año pasado. Ahora estoy un poco más tranquilo, cómodo, pero si llega una oferta se analizará", dijo Nacho en ESPN y agregó: "Hubo sondeos de Brasil, la última oferta fue del Mineiro y la descartaron desde River. No puedo asegurarle al hincha que vaya a terminar esta Copa”.

"No estoy salvado económicamente. No me gustaría irme a mitad de una Copa Libertadores, por eso estoy muy tranquilo. Con Gallardo se habla de todo, es muy abierto con todos los jugadores. Se le puede hablar y pedir algún consejo", agregó antes de aclarar que con el Muñeco "no hay ninguna promesa, él no lo necesita".

https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1321860071173902336



LA PREGUNTA DEL MILLÓN



¿Nacho Fernández se queda a jugar toda la CONMEBOL Libertadores con River? pic.twitter.com/2odL7Z1jNH — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 29, 2020

Sin embargo, el mediocampista aseguró que le gustaría "otra final" frente a Boca, aunque aclaró que no sería "una revancha" de la victoria en Madrid en la definición del 2018. "Me gustaría, porque siempre los clásicos son lindos de jugar y en una final son más lindos todavía. Sería lindo volver a cruzarse con Boca porque también sería bueno para el fútbol argentino. No va a ser una revancha porque lo de Madrid no se va a olvidar nunca”, comentó.

Boca y River solamente se podrán enfrentar en una hipotética final de la Copa Libertadores, ya que salieron sorteados en diferentes cuadros y debutarán contra Inter de Porto Alegre y Atlético Paranaense de Brasil en los octavos de final.

"No veo que Boca esté mejor que nosotros, está jugando bien y tiene grandes jugadores pero en un cruce hay que verlo. Por ejemplo, cuando lo enfrentamos en la Supercopa Argentina estaban mejor que nosotros y le ganamos, cada clásico es diferente. Los veo mejor que cómo jugaban el año pasado", analizó el creativo del equipo de Marcelo Gallardo.