Nacho Fernández se quebró en su despedida de River

Luego de retirarse del predio de entrenamiento, el ex jugador de Gimnasia de la Plata atendió a la prensa y no pudo contener toda la emoción que significaba abandonar la institución riverplatense, lugar al que había llegado a principios de 2016.

"Fueron cinco años donde vivimos momentos muy lindos. Hoy me toca despedirme de todos. Tengo sensaciones encontradas, porque es un paso en mi carrera que estaba buscando, pero dejo el club, muchos amigos y mucho cariño y me cuesta mucho. Pero es así", comenzó Fernández en su charla con la prensa.

Continuando con la entrevista, aclaró cuales fueron los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el club: "Siempre lo dije, es difícil irse de River. Cada vez que aparecía una oferta, la decisión costaba mucho y nunca terminaba de cerrar. Hoy, con 31 años, era el momento y por eso creo que se dio todo así. Pero lógicamente, es un dolor muy grande. En mi caso, es una despedida emotiva. Por más que seamos futbolistas, somos personas, tenemos sentimientos. Fueron muchos años en los que vivimos cosas muy fuertes".

"No me imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó en este club. Siempre es muy difícil jugar acá en River y hacerlo durante cinco años no me lo esperaba. Fue un sueño cumplido", continuó Nacho, quien también eligió al 2018 como el mejor año en la institución por haberle ganado tanto la final de la Supercopa Argentina como de la Copa Libertadores a Boca, el máximo rival: "El 2018 creo que fue el año. Le ganamos dos finales a Boca. Me quedo con ese año. En cuanto a lo futbolístico, me gustó un poquito más el 2019".

nacho-fernandez-maradona_862x485.jpg

Sobre el final, al mediocampista le recordaron el momento en el que Diego Maradona lo eligió como el mejor jugador del fútbol argentino y fue tal su emoción, que no pudo terminar la nota: "No fue una mochila, fue algo lindo que me reconozca. La gente del fútbol, el Diego... La verdad que una emoción muy grande...".