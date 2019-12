Fernández, autor de un gol ante Central Córdoba de Santiago del Estero para la obtención de la Copa Argentina y una de las figuras de River, aseguró que tuvo una charla con Gallardo sobre su futura decisión. "Él me quiere retener, yo le expliqué mis motivos, él lo entiende y no tiene problemas. Siempre estoy agradecido a este cuerpo técnico. Se analizarán todas las ofertas, hablaré con dirigentes, con la familia y representantes para llegar a lo mejor para el club", indicó el ex Gimnasia La Plata.

"Tengo casi 30 años, empecé a jugar en primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer, y por eso analizo todas las opciones", agregó el volante de River.

Fernández aseguró que atraviesa "el mejor momento" de su carrera y agradeció los elogios de los ídolos Diego Maradona y Juan Román Riquelme. "Es un orgullo que Maradona y Riquelme, identificados con Boca, hayan dicho que soy el mejor jugador de la Argentina. Con Diego me quiero sacar una foto", apuntó Nacho.

Fernández dijo que si continúa en River, la Superliga es la cuenta pendiente del plantel. "Estamos cerca, bien posicionados para lograr ese título", aseguró.

