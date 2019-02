"Estoy esquiando con mi hermano hace cinco días. Debo tener la capacidad de teletransportarme. Digan lo que quieran", lanzó picante el producto del programa de Mirtha Legrand en diálogo con el portal Ciudad.com.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Soledad Fandiño (@soledadfandino) el 3 Feb, 2019 a las 2:06 PST

Consultado sobre si se cruzó con Fandiño en Estados Unidos, contestó: "No importa dónde estoy, pero no estoy en Miami. Estoy súper lejos y haciendo el viaje que hago siempre con mi hermano menor".

NACHO-VIALE.jpg

No es la primera vez que Nacho y Soledad son vinculados sentimentalmente. En agosto del año pasado, Yanina Latorre había contado detalles de un encuentro de la actriz y el productor en un boliche. "Ellos lo van a negar, obviamente. Pero se encontraron en un en el VIP de Tequila y se fueron juntos a un lugar desconocido. En el lugar no hubo besos”, había dicho la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Inmediatamente, el productor recurrió a su cuenta de Twitter para negarlo: “Gracias por la sanata. Sigan inventando. Otro más y van... Quizás me ponga a contar yo alguna información".

Luego la ex de Residente sentenció: "Con Nacho Viale, cero. Romance cero". No obstante, reconoció: "Lo vi varias veces en Tequila. Él es habitué, pero no... Dijeron que estaba cachonda... Cachonda no, y menos en un boliche".

"A mi me divierte que me adjudiquen parejas, pero ya vienen con un montón. Me espantan candidatos igual", concluyó con humor.

Embed

LEÉ MÁS

Fandiño y su recuerdo "tóxico" de la relación con Cabré

¡Bomba! Boneta a los besos con Soledad Fandiño

¿Picoteando con Fandiño?